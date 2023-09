Coneix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les entitats, associacions i fundacions de Sabadell són motors imprescindibles en el desenvolupament de la ciutat. L’actualitat informativa arriba aquest divendres amb novetats en alguns d’aquests actors protagonistes.

“Ha passat volant!”, ha dit el president de la Fundació Privada Atendis, Josep Suàrez, abans de donar per començat el Sopar Solidari de l’entitat, enguany encara més especial perquè Atendis celebra els 60 anys.

La Fundació per la Indústria ha incorporat Eulàlia Planes i Jordi Casas al seu patronat. Aquest dijous, els dos han participat en la primera reunió de l’òrgan gestor de l’entitat, que té la seva seu al Gremi de Fabricants. Amb ells, el patronat passa a estar format per 15 persones, ja que la seva incorporació no comporta cap baixa.

El Parc Taulí realitza al voltant d’un miler de visites noves cada any de persones amb queixes cognitives. No totes es diagnostiquen de demència. Però un 60% de les que sí que ho són s’acaben diagnosticant com a casos d’Alzheimer. “És la més freqüent de les demències degeneratives”, adverteix la doctora Carme Prat, neuròloga i especialista en Alzheimer de l’hospital sabadellenc. Actualment, hi ha més de 5.000 pacients en seguiment.

A finals de gener van començar les primeres obres de pacificació i naturalització de la Gran Via, amb una inversió prevista d’uns 3,9 milions d’euros, un 75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation. Des d’aleshores, i amb les eleccions municipals enmig, de set obres iniciades només se n’ha acabat una (Parc Taulí), una altra segueix el curs previst (Sol-Sardà) i cinc van amb retard.

Noves troballes rellevants per al patrimoni històric de Sabadell. Les prospeccions arqueològiques que s’estan duent a terme al solar del carrer Raval de Dins (43-45), on ja s’hi han localitzat diverses sitges i forns de ceràmica, permeten ampliar la informació sobre la vida dels darrers set-cents anys en aquest sector de la ciutat (Via de Massagué – Raval).