Can Llong-Castellarnau: La festa major que ha crescut amb el barri

Els barris de Can Llong-Castellarnau celebren conjuntament les seves festes majors. Dies grans amb diversitat d’activitats que han anat canviant amb el pas del temps. I és que aquesta zona, al nord-oest de la ciutat, ha estat en continu creixement els darrers anys. Fet que ha influït en els seus carrers, també en la seva gent. Però si una cosa no ha canviat, com bé expressa Paco Navarrete –president de l’Associació de Veïns (AV)- són “les ganes de festa”.

Cap de setmana intens

I és que per festa major les activitats no s’aturen. Amb la plaça Madrid i la ronda Europa com a espai festiu, el veïnat s’ha engalanat per gaudir d’un cap de setmana ben festiu. Els actes han començat el divendres amb l’actuació de la Banda Reta, seguit del pregó a càrrec de l’alcaldessa, Marta Farrés i, posteriorment, nit de ball amb la Disco Mòbil.

Ja al dissabte, la xocolatada ha iniciat el dia. Després ha estat el torn de les activitats de ball, dirigides per Be Frequency -entitat del centre cívic del barri. A la tarda, l’animador infantil, Jaume Barris ha fet gaudir als més menuts amb les seves sorpreses. I per acabar, s’ha celebrat la nit del gran ball.

Al diumenge ha arribat un dels plats forts de la festa. Ja que de bon matí la botifarrada popular ha congregat desenes de veïns a la plaça. I no és per menys, perquè enguany s’han preparat gairebé 1500 botifarres. Per continuar la jornada hi ha hagut inflables i gegants. I ja per concloure les celebracions ha estat el torn del rom cremat, la traca i els focs artificials.

Esforç i dedicació

Però tot això no es prepara sol. Darrere hi ha molta feina. Tot un seguit de preparatius que, com bé ha explicat Navarrete, es comencen a gestionar “cap al febrer-març, perquè costa molts diners i cal posar-s’hi ben aviat”. Ell parla des de l’experiència, els seus 14 anys dins l’Associació de Veïns i la seva posterior etapa a la presidència. “Cada any tenim la plaça plena, els veïns valoren el que fem i també ens proposen idees”, expressa. I és que per Navarrete la felicitat dels veïns és el més important: “De diners no en guanyem perquè tot es reinverteix en l’Associació, però és una manera d’aportar al barri i per nosaltres és un orgull”.

Fent suport a Navarrete hi trobem Pablo Martínez, vicepresident de l’Associació. Amb 17 anys dins l’AV és un dels principals encarregats que tot surti bé. “Vaig començar perquè faltava gent jove i vaig voler ajudar”, explica rememorant els seus inicis. “El meu objectiu sempre ha estat fer barri i fer que la gent participi”, assegura. Dins la festa major té la tasca de coordinador: “Ara hi ha molts tràmits en línia i als més grans els costa, jo que en sé un xic més intento gestionar-ho de la millor manera que puc”, comenta. Vetllar perquè tot funcioni no és fàcil, a vegades cal innovar i fer apostes, com bé explica: “Enguany hem fet pagar per la xocolatada, ens hi hem vist obligats per poder mantenir la festa. No les teníem totes, però està funcionant i estem contents”. En ser preguntat per la seva activitat preferida ho té ben clar: “La botifarrada, perquè fa molt barri. La gent s’ajunta, xerra i es fa molta comunió”.

Els barris de Can Llong-Castellarnau són zones en constant evolució, fet que Martínez ha anat veient amb els anys de festa major. “Els fills de les primeres famílies que van arribar ja han crescut. Això fa que ara tinguem més públic jove i ens hem anat adaptant”, rebla. Perquè les celebracions, de la mateixa manera que ho ha fet la seva gent han anat creixent amb els anys. Una unió que els ha donat la identitat que actualment els caracteritza.