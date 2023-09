El filial del CE Sabadell guanya amb solvència al Rubí

El filial del CE Sabadell ha superat amb claredat al Rubí en la segona jornada de la Lliga Elit (2-0). Els de Conrad Garcia (que no ha estat a la banqueta per l’expulsió de la setmana passada), han signat un gran partit coral i amb els gols de José Enrique i Marc Marruecos han sumat els tres primers punts de la temporada.

I és que les ganes de guanyar s’han vist des del primer minut en un filial que ha jugat al ritme d’un ex del seu rival, Marc Marruecos. Precisament ‘Marru’ ha tingut la primera del partit amb una rematada que ha parat el porter. Les arribades han continuat succeint-se, especialment per la banda dreta arlequinada. Les internades constants d’Ivan Sánchez i Bustamante han fet molt mal a un Rubí que no ha estat còmode en cap moment.

La més clara ha estat per a Moha Ajani, amb un llançament de falta directa que s’ha estavellat al travesser. Un gol anul·lat a José Enrique i una nova arribada de Marruecos han contrarestat l’única ocasió dels rubinencs, als peus de Pablo Jiménez. No obstant això, abans del descans, la insistència ha trobat premi. Després d’una passada a l’espai de Bustamante, José Enrique no ha perdonat amb una gran vaselina que ha posat l’1 a 0 al marcador.

La sentència al segon temps

El cop no ha esperonat al Rubí i al segon temps la dinàmica ha continuat sent la mateixa. El filial arlequinat ha pogut duplicar l’avantatge en multitud d’oportunitats, especialment amb un clar penal sobre José Enrique que l’àrbitre no ha sancionat. I finalment ha arribat la sentència. Ha estat Marruecos que ha culminat el seu gran partit amb una gran definició a la passada d’Alberto Salamanca.

Als darrers minuts l’enfrontament s’ha embrutat amb algunes jugades al límit del reglament, fruit de la frustració dels jugadors rubinencs. Salamanca ha tingut el tercer amb un cop de cap que s’ha estavellat al travesser i amb el 2 a 0 s’ha arribat al xiulet final. La setmana vinent el conjunt de Conrad Garcia visitarà el camp del Santboià.