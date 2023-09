Miguel Rebelles: Passió per la sononoritat de les guitarres

La informàtica va ser la primera sortida professional de Miguel Rebelles (Sabadell, 1969), però la música li ha agradat des de sempre, especialment la guitarra. Per això, el 2004 es va aventurar a emprendre el seu propi negoci i va obrir La Guitarreria al carrer de Sant Cugat, acompanyat de la seva dona, Cristina González. Fer-ho va ser un pas natural i de forma autodidàctica, ja que ell ja es reparava la seva guitarra i la dels seus amics. De mica en mica va anar ampliant el cercle i va veure l’oportunitat d’obrir el negoci en un moment que no acabava de trobar el que buscava a les poques botigues que hi havia a Sabadell dedicades a aquest sector.

Mirant enrere, Miquel Rebelles recorda com li va costar aconseguir la seva primera guitarra. “Era una època en què, si aprovaves el curs, els pares et regalaven una cosa. I en aquell moment estava de moda la moto… i jo volia una guitarra. Amb el meu pare vàrem tenir una discussió acalorada!”, recorda el sabadellenc. Finalment, va aconseguir el seu objectiu, i quan tenia 15-16 anys li van regalar la seva primera guitarra. Ja no la té, perquè quan ja era més gran la va donar d’entrada per comprar-se’n una de més bona. El que li agrada més de la guitarra “és el timbre acústic; té una sonoritat que m’atrau molt”. Prefereix la guitarra clàssica, però també gaudeix amb una elèctrica connectada a un amplificador.

Per demanda dels clients, amb els anys ha anat ampliat la gamma de guitarres que ven i repara i és que, amb els anys, ha anat veient una tendència en tots els establiments de venda i reparació, com és que “quan no vens, repares”. Els referents que Miguel Rebelles té avui són pràcticament els que l’han acompanyat tota la vida, encara que, és clar, n’ha incorporat alguns de nous. Però el rock de Led Zeppelin o Eric Clapton sempre sonarà a prop seu, així com el flamenc del Niño Ricardo o Paco de Lucía. Darrerament, admet, està descobrint el jazz, amb especial interès per Freddie Green, de qui destaca que tenia “una manera de tocar que s’entenia amb tota la banda”, la qual cosa assegura que no seria gens fàcil.

En l’actualitat en què les xarxes socials ocupen hores i hores d’oci, Rebelles detecta que el públic que té més interès per tocar la guitarra és adult, aquell que segurament ja està jubilat, té més temps per fer-ho i recupera aquells acords que, potser, de jove ja havia tocat.