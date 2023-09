El Taulí es proclama campió dels Pediatric Simulation Games a Itàlia

L’equip de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Taulittle Crew) va quedar finalista de la 5a edició dels Pediatric Simulation Games que es van celebrar aquest setembre a Latina (Itàlia) després d’una disputada final contra un equip de Milà. Es tracta d’un certamen anual que s’organitza a la regió del Laci per a la comunitat universitària de pediatria d’Espanya, França, Portugal i Itàlia; i que consisteix a plantejar escenaris crítics amb un pacient pediàtric que requereix ser atès d’urgència. Els equips han d’intervenir el ‘pacient’ –un maniquí monitorat– en una sala equipada amb tots els estris i maquinària necessaris, com la llitera, dispositius cardíacs o material per intubar; i amb un instructor que planteja l’escenari inicial i programa l’evolució dels monitors.

L’equip del Taulí –format per Adrián Ranera, Edu Marín, Anna Cuartero, Aurora Eslava, Pau Magester, Laura Bonilla, Paula Herruzo, Isabela Albiciuc i Joana Diaz– va classificar-se en una primera fase nacional a Alcalà d’Henares que organitza la Societat Espanyola d’Urgències Pediàtriques (SEUP) i que premia amb el bitllet per participar en la fase europea als dos primers guanyadors.

“És un orgull”

“Els primers beneficiats de tot plegat són els pacients”, apunta Edu Marín, un dels entrenadors de l’equip i adjunt de la Unitat d’Urgències de Pediatria del Taulí. “Vam formar l’equip amb residents del Taulí de diferents anys perquè en prenguessin consciència tots”, detalla Marín, que afegeix que “a partir de l’expertesa de cada resident, s’assignaven uns rols d’actuació a cadascú, des d’encarregar-se de la medicació fins a portat la batuta de l’equip”.

Aquest tipus d’activitats són màximament beneficiàries pels residents, segons Marín, ja que “la simulació juga un paper molt important per aprendre tot el que no s’aprèn obrint un llibre”. L’entrenador de l’equip assegura que “tot plegat repercuteix en la millora de la qualitat assistencial, al mateix temps que fas equip, generes una rivalitat sana i et formes”.