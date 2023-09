Tot a punt per a la 8a Gala Sabadell Aixeca el Teló

La Faràndula acollirà la 8a Gala Sabadell Aixeca el Teló, aquest dimecres a les 20h. Hi haurà números musicals i esquetxos seleccionats per a l’ocasió a càrrec de les entitats que formen part de Sabadell Teatre Associació: El Ciervo Teatre, Joventut de la Faràndula i Teatre Sant Vicenç. Les entrades són gratuïtes.

La gala estarà dirigida per Irene Garrido i Esteve Gorina, comptarà amb la regidoria i producció de Joan Monistrol i serà conduïda per Laura Obradors, Marc Pons, Cristina Fabero i Toni Mas. La part tècnica tornarà a estar a càrrec de Xasqui Ten i Sergi Zamora, mentre que Josep Ubia és un cop més el responsable del disseny gràfic. En aquesta edició els directors han ideat una temàtica per a la posada en escena molt diferent a les habituals en aquest tipus d’esdeveniments, que sorprendrà i farà reflexionar el públic assistent.

Aquest any, es retrà un homenatge al fotògraf i cap de premsa de la STA David Bisbal, mort l’any passat. La temàtica de la posada en escena de la gala tindrà per objectiu sorprendre

el públic i fer-lo reflexionar.