El retorn de Corbalán a la Nova Creu Alta amb el Sestao: “Em van dir que renovaria”

El Sabadell-Sestao d’aquest diumenge (16 h) no només és fonamental per la transcendència dels tres punts sinó que tindrà un al·licient extra amb el retorn d’exjugadors arlequinats a la Nova Creu Alta. Començant per la porteria amb Sergi Puig. La temporada anterior va disputar un total de 18 partits amb el Sabadell, però l’arribada d’Ortolá el va deixar sense opcions. Ara, amb el conjunt basc és titular i ha encaixat 4 gols en cinc jornades, tres dels quals a Las Gaunas davant el SD Logroñés. En tres duels ha mantingut la porteria a zero i, de fet, això ha permès al Sestao sumar tres punts perquè encara no ha estat capaç de foradar les xarxes rivals. Sergi Puig ha declinat fer declaracions abans del partit.

El migcampista Armando Corbalán és un altre dels ‘ex’ que tornarà a l’Estadi creualtenc. “Serà especial, sí, perquè tinc un gran record del Sabadell. Em vaig sentir molt a gust, encara tinc molts amics i jugarem en un escenari d’una categoria superior. La Primera Federació se li queda curta al club”, reflexiona d’entrada pel Diari de Sabadell.

Corbalán, però, admet que aquest partit l’hauria pogut jugar d’arlequinat. Ell estava convençut de continuar i ho explica amb claredat i sense rancúnia: “Vam parlar moltes vegades. De fet, quan va acabar la temporada, em van dir que renovaria, però el tema va quedar pendent per més endavant. Després, durant l’estiu, em van demanar que aguantés perquè el club necessitava saber el pressupost per acabar de tancar operacions. Finalment, no va arribar mai la proposta. Decebut? Sé com és això del futbol i passen aquestes coses. El perjudici és que vaig perdre altres opcions per esperar el Sabadell. A mi m’hauria agradat continuar perquè estava molt bé i penso que el meu rendiment, sobretot a la segona volta, va ser positiu”.

Fins que va aparèixer el Sestao River. De fet, Corbalán ja havia jugat amb l’equip basc la temporada 16/17 cedit pel Valencia. “Al final, he anat on em volien. Vaig signar una setmana abans de començar la lliga. Coneixia el club, l’ambient del mític Las Llanas i també l’actual entrenador (Aitor Calle) perquè el vaig tenir en la meva etapa a l’Haro. Va confiar molt en mi i ara està passant el mateix. Fins i tot he jugat algun partit de central per les baixes, però el meu lloc és el mig centre”. No s’ha perdut cap minut de moment.

L’inici, com el del Sabadell, ha estat complicat. “Som un equip que acaba de pujar i necessita un temps per acoblar-se. Han vingut molts jugadors nous. Penso que estem competint força bé, sobretot defensivament. Aquesta és la nostra base. En quatre partits només hem rebut un gol. L’excepció va ser el 3-0 a Las Gaunas, on ens van sorprendre en començar el partit. No hem marcat cap gol, però l’equip crea ocasions i sabem que la ratxa es trencarà. Si pot ser a la Nova Creu Alta, millor”.

Un gran record

Continua mantenint contacte amb el Sabadell. “Parlo amb diversos jugadors, com Gualda, Carri, Ortolà, Astals o el fisio, l’Enrique… M’agrada seguir els partits del Sabadell i els he vist tots. Ha tingut un inici dur i, com nosaltres, també ha patit molts canvis a la plantilla. Cal un temps d’adaptació. Ja va passar l’any passat a la primera volta. En canvi, a la segona tot va anar molt més bé. Penso que ha format un bon equip i anirà cap amunt”.

Un dels seus millors records de la Nova Creu Alta va ser “el gol que vaig marcar a La Nucía i va segellar definitivament la permanència. L’ambient va ser espectacular. Per a mi va ser un bon final després d’una temporada difícil, que vaig començar amb un problema de pubis. Tenia una gran competència, amb jugadors de nivell com Álex Sala, Altimira, Raúl… A la segona volta, el míster em va donar la confiança i vaig acabar molt bé. Per això m’hauria agradat moltíssim continuar”. Per cert, si diumenge marca té clar que “no ho celebraria per respecte a l’afició”.

A la plantilla del Sestao trobem encara un tercer exarlequinat, el davanter Jon Ander González, més conegut com a Dopi, que va arribar també a última hora i encara no ha debutat aquesta temporada.