L’Astralpool CN Sabadell arrenca la lliga

L’Astralpool CN Sabadell femení comença la Divisió d’Honor amb l’objectiu de revalidar una vegada més el títol. Amb la vintena lliga a les seves vitrines, les de David Palma buscaran continuar allargant l’hegemonia davant el projecte del Mataró, gran rival de les sabadellenques les darreres temporades. El debut serà a la piscina del Sant Feliu aquest dissabte a les 18h. Un duel assequible per començar la conquesta de la 21a.

Les waterpolistes sabadellenques han mantingut el bloc guanyador de la temporada passada amb tres baixes i dues altes. L’estatunidenca Maggie Steffens ha tornat al seu país per preparar els Jocs Olímpics, mentre que les joves, Nona Pérez i Elena Ruiz, s’han sumat a l’ambiciós Sant Andreu. Per contra, l’Astralpool comptarà amb el retorn de Maartje Keuning i l’aposta per la jove italiana, Sofia Gustini. “Tenim una plantilla més curta que la temporada passada i això ens pot afectar en la rotació. La Maartje s’adaptarà ràpid perquè ja la coneixem i ella a nosaltres. En el cas de la Sofia sí que el canvi és més gran i necessita més temps, però ens donarà molt gol”, afirma Palma. També formaran part de la plantilla a ple dret les joves Irene Casado (2004) i Ona Jurado (2009).

Màxima ambició

Després del triplet de la temporada passada, l’objectiu no és un altre que mantenir-se al top del waterpolo nacional i internacional. “L’aposta des del club continua sent ambiciosa i, com cada any, tenim l’obligació de guanyar tots els títols. Tenim un equip molt competitiu i, després d’un any fantàstic, les ganes són de continuar sent el referent europeu del waterpolo femení”, assevera David Palma. L’Astralpool disputarà el primer títol nacional en joc el proper dia 11 d’octubre, a Can Llong davant el Mataró a la Supercopa d’Espanya. El primer duel de la temporada va caure del costat maresmenc a la Copa Catalunya i, ara, les sabadellenques buscaran la revenja.

Les waterpolistes del CNS, a més, ja coneixen els seus rivals per a la fase de grups de la LEN Champions. L’Alimos grec, el Mulhouse francès i el Dunaujvaros hongarès seran els primers obstacles en la defensa de la sisena Copa d’Europa que començarà el 7 d’octubre. Tot i que encara no se sap la data, les de David Palma també disputaran aquest any la Supercopa d’Europa, com campiones continentals, davant l’UVSE d’Hongria.