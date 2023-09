Les dones embarassades que tenen un part per cesària programat presenten menys estrès i ansietat si estan acompanyades per la seva parella, un familiar o una persona de confiança en la intervenció. Es desprèn d’un estudi pioner que ha dut a terme personal investigador de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), format per un equip multidisciplinari de llevadores, obstetres i psiquiatres; i que ha estat publicat a la revista Maternal and Child Health Journal.

Una mostra amb 64 dones

L’estudi experimental s’ha realitzat a 64 dones amb una cesària programada, a qui se les ha dividit en dos grups. El primer grup, format per 31 embarassades, van tenir un part sense parella, i el segon, de 33 embarassades, van estar acompanyades. Els nivells d’ansietat s’han mesurat a través del qüestionari d’Ansietat STAI-S per avaluar l’ansietat de les pacients.

Els resultats han demostrat que les dones no acompanyades van presentar el doble d’ansietat durant la cesària, amb una mitjana de 50 punts. En canvi, en aquelles dones acompanyades per la seva parella, l’ansietat va ser d’una mitjana de 25 punts.

Humanitzar l’atenció a les cesàries

Amb aquest estudi, l’equip investigador del Parc Taulí és un dels primers a demostrar científicament amb dades objectives, i a través de la seva experiència, que la presència de la parella durant les cesàries és un factor clau per disminuir l’ansietat. D’aquesta manera, es vol contribuir a millorar els programes d’humanització a l’atenció al part quan aquest ha de ser mitjançant cesària, incloent-hi l’acompanyament de la pacient com a part del protocol, i no només com a recomanació.

Segons la infermera Noemí Obregón, investigadora principal de l’estudi i membre del grup de recerca infermera de l’I3PT, aquesta recerca també ha evidenciat que el benestar de la dona es tradueix en una millora de l’experiència del part, en general.