Escola Pia i CN Sabadell sumen el segon triomf consecutiu

Escola Pia i CN Sabadell continuen amb pas ferm en l’inici de la Segona B de futsal. Els escolapis han regalat a la seva afició una golejada d’escàndol davant el Calvià (10-0) a Can Colapi. Els nedadors, per la seva banda, han hagut de suar més, però mantenen l’invicte després de superar al Canet al Pavelló Nord (6-3). Ambdós equips sumen el seu segon triomf consecutiu i s’alcen fins a les places capdavanteres de la taula.

El Futsal Pia ha quallat un partit gairebé perfecte. Des de l’inici ha sortit amb la intenció de solucionar ràpidament l’enfrontament amb una pressió asfixiant. En els primers minuts, Lenny Ramos, Pepe Font i Àlex Martí han començat a encarar el triomf i, abans del descans, Oriol Ferrer gairebé l’ha sentenciat amb el quart. Tant Ferrer com Martí han estrenat el seu compte golejador en el seu debut oficial amb el primer equip.

Al segon temps, no ha frenat el ritme el conjunt de Pedro Donoso i Lenny Ramos, amb una canonada de falta, ha posat la maneta que ha fet abaixar els braços als balears de forma definitiva. En jugades de segon pal, els escolapis han anat engrandint el seu compte golejador a través de Dani Loinaz, Aleix Canet i Jordi Sardà. I sobre la botzina ha arrodonit el resultat Àlex Martí amb el seu doblet particular i el 10 a 0 al marcador. L’Escola Pia es col·loca sisena a la classificació després de sumar sis de nou punts possibles. La setmana vinent visitaran el pavelló de l’Almonacid, a l’Aragó, que es troba amb 3 punts.

La imatge més repetida a Can Colapi./Lluís Franco

El CNS manté l’invicte

El CN Sabadell, per altra banda, ha sabut refer-se i continuar sumant. Els nedadors acumulen set punts en un gran inici de competició. Seguint la tònica habitual d’aquests primers partits de la temporada, Pablo Robert ha obert el marcador i Àlex López ha duplicat l’avantatge a l’equador del primer temps. Ha retallat distàncies el Canet i, abans del descans, Marc Hermosal ha posat el 3 a 1.

A la segona part el cansanci de la Copa ha començat a passar factura i els maresmencs han retornat la igualada al marcador a 10’ del final. Una vegada més, ha tirat de caràcter el conjunt de Pau Machado en un final ajustat i Àlex López ha signat el seu doblet posant el 4 a 3 amb un gol gairebé calcat al que va anotar davant el Pilar i, anteriorment, contra el Mataró jugant de cinc. Ha buscat l’empat a la desesperada el conjunt visitant als darrers instants i això ho ha aprofitat el Club Natació per sentenciar. Luis García i Alex Llamas han arrodonit el partit amb el definitiu 6 a 3 amb dos gols a plaer. Els nedadors se situen a la cinquena posició i encara no coneixen la derrota. La setmana vinent visitaran la pista del cuer, el Valencia FS, que encara no ha anotat cap gol.