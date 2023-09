La nova placeta del carrer de Calassanç Duran es presenta al barri

La nova placeta del carrer de Calassanç Duran ja és una realitat. Després de gairebé set mesos d’obres, els veïns de la zona entre els carrers de Calassanç Duran i d’Alguersuari i Pascual (Sol i Padrís) han pogut comprovar les modificacions que hi ha hagut a l’espai.

Les novetats

I és que on abans hi havia una carretera, ara s’hi troba un espai pacificat lliure de cotxes. A més a més, s’han renovat els espais infantils, hi ha una millora en la il·luminació, s’ha reduït l’espai de la sortida d’emergències i hi ha un nou espai amb arbrat. Unes millores que han afectat els 1.500 metres quadrats de superfície i el seu entorn.

L’opinió dels veïns

Tots aquests canvis han tingut un impacte en la zona. Els que més ho han notat són els veïns. La majoria es mostren prou satisfets amb els canvis, però troben a faltar més vegetació i creuen que encara s’hi podrien fer més millores. “És un canvi més modern i pels infants està bé. Tot i això, jo trobo a faltar més arbres i crec que els sorrals deixaran molta pols pel carrer”, afirma Arnau Badia, qui viu just davant.

Una altra opinió és la de Maria Teresa Tena, veïna d’un edifici proper. “Van dir que l’obra era per reduir la contaminació acústica, però el soroll continua perquè els cotxes passen igual per la Gran Via”, assegura. Pel que fa a la mobilitat també li genera contradiccions: “Per una part està bé perquè ara hi ha més espai per caminar, però per l’altra el fet de no poder creuar amb el cotxe ens limita a l’hora de descarregar la compra”, afegeix.

En canvi, Llorenç Capella es mostra totalment a favor de les modificacions. “Hi passo sovint amb la bici per anar a l’estació i ara és una zona molt més accessible”, declara. Segons ell només hi ha un petit detall que canviaria: “El mur que dona a la carretera em sembla més baix, havent-hi el parc infantil al costat jo l’hauria fet més alt”.

Les obres de la placeta van ser impulsades pel programa de transformació de l’àmbit Gran Via – Ripoll, liderat per Junts per Sabadell. Un projecte que ha costat prop de 402.000 euros i que se suma a la resta d’obres que s’estan fent per pacificar l’entorn.