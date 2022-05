Renovaran la placeta del carrer de Calassanç Duran

L’Ajuntament de Sabadell reformarà la placeta que hi ha entre els carrers de Calassanç Duran i d’Alguersuari i Pascual (Sol i Padrís). Es preveu invertir-hi poc més de 402.000 euros i les obres es faran en dues fases. La primera, amb pràcticament 300.000 euros, es farà durant aquest any, mentre que la segona, amb la resta de pressupost, està prevista pel 2023.

El projecte va quedar aprovat en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns i ara s’espera licitar-lo i adjudicar les obres en els pròxims mesos. Es tracta d’una nova iniciativa inclosa en el programa de transformació de l’àmbit Gran Via – Ripoll, liderat per Junts per Sabadell.

Aquesta reforma vol aconseguir dues coses. Primer, disposar de més zones enjardinades i d’arbrat. I segon, instal·lar nous elements de mobiliari urbà. L’actuació afectarà 1.500 metres quadrats de superfície.

El regidor portaveu de Junts, Lluís Matas, defensa que aquesta actuació permetrà “qualificar l’espai lliure i afavorir la implantació de l’activitat econòmica a l’entorn”. També apunta Matas que així es vol “pacificar i humanitzar aquesta zona. D’aquesta manera s’aniran creant més espais verds a les diferents àrees de la Gran Via i dels barris per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes que estan al voltant d’aquestes àrees”.

L’Ajuntament assegura que en aquesta zona hi ha un elevat pas de vehicles, la qual cosa provoca un major índex de contaminació atmosfèrica i acústica. També s’hi havia detectat un dèficit de jocs infantils i mobiliari urbà així com zones d’estada per la ciutadania.