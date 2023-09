La ‘nova’ Gran Via de Sabadell ja s’entreveu

A finals de gener van començar les primeres obres de pacificació i naturalització de la Gran Via, amb una inversió prevista d’uns 3,9 milions d’euros, un 75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation. Des d’aleshores, i amb les eleccions municipals enmig, de set obres iniciades només se n’ha acabat una (Parc Taulí), una altra segueix el curs previst (Sol-Sardà) i cinc van amb retard. Sobre aquest darrer punt, fonts municipals precisen que en unes tres setmanes s’hauran finalitzat dues o tres obres més, la qual cosa incrementarà el nombre de projectes acabats.

El cinquè tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, Adrián Hernández, subratlla que “la transformació de la Gran Via és fonamental per fer una ciutat més a mida de les persones. I és el pas previ per poder convertir la Gran Via en un espai que no sigui una frontera de la ciutat quan la ronda Nord sigui una realitat”. De les deu actuacions previstes ja se n’han encarat set, la del carrer de l’Alcalde Ribé està pendent de concretar el calendari i les de Fira Sabadell i la ronda d’Orient estan previstes pel 2024 des del principi.

La desena d’obres s’estan duent a terme al llarg de tot el recorregut de la via, de manera que afecten diferents barris i les afectacions pel ritme de les obres són diferents per cada cas. “Estic esperant veure com acaba”, comentava ahir la veïna Sílvia, observant les obres de la cruïlla de la Gran Via amb la Rambla i l’avinguda de Barberà. No són pocs els veïns que observen atents les obres, pendents de veure quan acaben. Principalment, les obres han provocat o provoquen canvis en la mobilitat, la qual cosa indigna veïns com els del tram del carrer de Quevedo davant de l’Artèxtil, que veuen com no poden entrar als seus guals i no poden accedir a la Gran Via des d’allà fent el gir del carrer de Covadonga.

I el carril bici?

D’altra banda, segueixen atents les obres els membres de la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible (PEUS). Un dels seus integrants, Miquel Puig (especialista en bioconstrucció), creu que amb el que ja es pot veure es demostra que s’han desaprofitat algunes oportunitats. A la nova vorera de la façana de l’Artèxtil per la banda de la Gran Via, “sorprèn que no hagin aprofitat per fer-hi un carril bici”. Alhora, “per fi han plantat arbrat a la vorera de la banda del Centre, però a l’altra han reduït l’arbrat, i això farà l’efecte de l’illa de calor”. Per això, avisa que “a l’estiu, a les 19 h, que ningú passi per aquella vorera perquè es fregirà”. En aquest sentit, des de PEUS també adverteixen que la posició d’alguns elements per seure a la zona verda del carrer de l’Estació – Illa s’haurien de moure per tenir més ombra a l’estiu. Respecte al carrer de Quevedo, Puig assenyala que “teníem l’oportunitat de fer una cosa molt ben feta amb el mateix cost o menys, i s’ha acabat fent el mateix que hi havia”. El sabadellenc creu que s’hauria pogut fer plataforma única i guanyar més espai per als vianants.

Les obres, a l’Ajuntament, es gestionen des de l’Oficina Gran Via – Ripoll, dirigida per Junts en el mandat passat, no en aquest. L’actual portaveu i regidor de Junts, Lluís Matas, assegura que “ens preocupa el retard i que es puguin endarrerir obres que estaven previstes per finalitzar inclús abans del mes de maig, però entenem que hi ha diferents circumstàncies que han fet que així sigui”. Problemes de subministraments i la sequera, en el cas de l’arbrat, han sigut uns dels factors que han endarrerit els treballs. L’edil referma la voluntat del seu partit de contribuir a continuar “transformant la Gran Via perquè deixi de ser una autopista urbana”.

Les obres, en detall

Rambla – Av. Barberà

En curs

Estan pràcticament enllestides. Fonts municipals expliquen que queda plantar arbres i arbustos a les jardineres, adequar els passos de vianants i arrodonir les cantonades de les jardineres. Sobre aquest aspecte, la veïna Dolores Herrera comentava ahir que “no m’agraden perquè la gent es pot fer mal. I és igual de lleig que el Passeig”. Es preveu tenir-ho enllestit a principis de novembre, amb almenys quatre mesos de retard.

Carrer de l’Estació

En curs

Continuen les obres per transformar la zona blava del carrer de l’Estació en una zona verda de descans. El mateix cartell d’obres de l’Ajuntament diu que van amb retard, perquè indica que haurien d’haver acabat el passat mes de juny. Ara es troben en la fase final.

Entre el veïnat, dubtes: “ens hi han posat més ciment, no hi ha res que ho faci més atractiu”, afirma la veïna Pilar Gabarrús, decebuda perquè esperava més arbres o més grans. Des de PEUS també esmenen diverses qüestions, com el bordó o la petita rampa, en comptes de fer-ho tot a nivell.

Carrer d’Antoni Forrellad

En curs

El carril bici, que és la principal incorporació amb aquest projecte, ja està fet al carrer d’Antoni Forrellad. Les obres encaren la recta final i les tanques permeten veure com quedarà el resultat final. S’ha renovat l’arbrat -encara queden alguns escocells per omplir- i també s’ha renovat la vorera, que té diferents pavimentacions, i l’enllumenat. Hi ha noves zones d’estada i mobiliari urbà. El carril bici connectarà amb el de la plaça d’Espanya i el que es farà al carrer de l’Alcalde Ribé.

A la Gran Via hi haurà aquest tram de carril bici al nord, i al sud n’hi ha fins a aproximadament l’estació de Renfe Centre per la banda est. Però el tram central s’ha quedat sense, tal com assenyala la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible (PEUS), que aposta per construir un eix ciclable al llarg de tota la Gran Via per potenciar la mobilitat sostenible i la connectivitat entre els diferents barris que creua la principal artèria viària de Sabadell.

Parc Taulí

Acabades

Les obres que van començar i acabar primer van ser les que s’han fet al davant de l’hospital Parc Taulí. S’ha eliminat el pas soterrat i ampliat el que hi ha en superfície. Un cop eliminades les escales d’entrada al pas soterrat, s’ha pavimentat i ha permès guanyar espai de la vorera pels vianants. També s’han reubicat les parades d’autobús, les zones de càrrega i descàrrega i aparcaments per millorar la mobilitat i la seguretat.

Carrer de Quevedo

En curs

Juliol del 2023. És la data de finalització prevista segons el rètol del mateix consistori. Les obres del carrer de Quevedo continuen i s’estan acabant de fer les voreres de banda i banda, ara ja sense aparcament de vehicles. També s’ha retirat la tanca de l’Artèxtil per obrir el seu pati a la ciutadania. En aquest punt, se suprimirà el pas soterrat de la Gran Via.

Sant Pau – Sol / Buxeda – Sardà

En curs

Als carrers del Sol – Sardà ja han començat les obres per suprimir el pas de vianants soterrat. Quan acabi aquesta obra, fonts municipals expliquen que començaran les que tenen el mateix objectiu entre els carrers de Sant Pau i Buxeda. La previsió, en els dos casos, és que a finals de novembre estiguin acabades. La supressió dels passos soterrats permet eliminar aquestes barreres arquitectòniques i guanyar espai de vorera per als vianants. Per compensar-ho, es faran passos de vianants en superfície, volgudament amples i regulats per semàfors, per reforçar la seguretat en el pas dels vianants.

Per més endavant, queda resoldre o veure si s’aprofita l’espai del pas soterrat d’alguna forma, la qual cosa també s’haurà de valorar en el cas del Taulí. En alguns països s’utilitzen com a magatzems municipals, per exemple, d’àrees com la neteja o parcs i jardins.

Placeta de Calassanç Duran

En curs

Les obres de la placeta de Calassanç Duran gairebé ja han acabat, però encara no s’hi pot passejar. Cal finalitzar els treballs, també administrativament, i treure els plàstics i protectors del mobiliari urbà perquè la ciutadania el pugui començar a gaudir. S’ha fet de plataforma única, ampliat la zona verda i introduït nous jocs infantils.

Carrer de l’Alcalde Ribé

Pendents de començar

Una de les tres obres que no ha començat és la del carrer de l’Alcalde Ribé. Fonts municipals apunten que s’ha d’acabar de concretar el calendari d’inici dels treballs, que ja des d’un principi es preveu que comencin durant el segon semestre d’aquest any. Es pretén millorar la connexió de la Gran Via amb el seu entorn, incorporar nou arbrat i crear grans zones amb gespa per al passeig i l’estada. També es vol incorporar un carril bici, que arribarà a la plaça d’Espanya i allà connectarà amb el carril bici que ja hi ha i que permet continuar per l’avinguda de la Concòrdia i també amb el carrer d’Antoni Forrellad, actualment en obres. Quan comencin els treballs al carrer de l’Alcalde Ribé, la previsió de l’Ajuntament és que s’allarguin durant aproximadament vuit mesos, de manera que, si comencessin demà, no acabarien fins a mitjan maig del 2024.

Ronda d’Orient

Pendents de començar

Es preveu que comencin abans de finals d’any i que serveixin per millorar i facilitar l’estada dels usuaris de l’equipament i els vianants.

La voluntat és fer una plataforma única que enllaci el tanatori amb el balcó del Ripoll que hi ha al davant, de manera que espongi aquesta zona. L’espai de zona verda s’incrementarà en uns 1.600 metres quadrats, segons la previsió municipal, i hi haurà nous arbres i zones enjardinades, bancs i papereres.

S’eliminarà l’aparcament -menys la càrrega i descàrrega- d’aquest tram, entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc, perquè es vol reduir el trànsit. Alhora, es preveu que així es faciliti l’obertura del barri de Covadonga al riu Ripoll, també amb l’adequació d’alguns camins que porten fins al riu sabadellenc.

Fira Sabadell

Pendents de començar

La reforma del lateral de Fira Sabadell, a la Gran Via, està prevista per a l’any vinent, encara sense que s’hagi concretat la data. Tot l’espai que hi ha ara es vol naturalitzar, incorporant verd urbà i espais d’estada, per generar una barrera naturalitzada respecte a la circulació dels vehicles. L’obra suposarà una millora paisatgística i la creació de nous espais d’ombra. Quan comencin les obres, es preveu que tinguin una durada de quatre mesos.