Sabadell reivindica el coneixement i experiència de la gent gran

Sabadell ha celebrat aquest diumenge el Dia Internacional de la Gent Gran. La cita que s’emmarca dins els actes de la Festa Gran ha reunit prop d’un centenar de persones a la plaça dels Avis i les Àvies (La Creu Alta).

L’esdeveniment ha estat organitzat un any més per l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració de la Coordinadora de Casals i Entitats de Gent Gran de Sabadell, Vimusa i residències de gent gran de la ciutat. És per això que Laura Reyes, regidora d’infància i gent gran, per part de l’Ajuntament i Maria Rosa Mota, com a presidenta de la Coordinadora han estat les encarregades de fer els parlaments.

En la seva intervenció Reyes ha destacat el paper de les persones grans a la ciutat: “Són un col·lectiu que es mereix ser cuidat, els hi devem molt”. Sobre els actes de la Festa Gran, la regidora ha expressat la seva satisfacció: “Hem tingut molta participació i col·laboració, fet que ens demostra que la gent gran és activa i tenen moltes ganes de fer coses”.

Al seu torn Mota ha reivindicat el caràcter especial de la setmana: “És la nostra setmana, el moment de donar-nos suport, retrobar-nos i reivindicar-nos conjuntament”. I és que per Mota la unió és molt important: “Diades com aquestes ens permeten conèixer gent amb gustos similars i teixir comunitat, d’aquesta manera no ens sentim sols i ens mantenim actius”. Com a punt afegit ha demanat una major accessibilitat i comunicacions per a la gent gran, encara que “en general Sabadell té zones que estan prou bé”.

A més a més dels parlaments, l’acte també ha comptat amb cants corals, una ofrena floral i s’ha tancat amb un vermut per a tots els assistents.