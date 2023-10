Pepco, el ‘Primark polonès’, arriba a Castellar del Vallès

Castellar del Vallès compta des del passat cap de setmana amb una nova botiga. Es tracta de Pepco. La companyia, coneguda popularment com “el Primark danès”, s’ha establert a la zona del polígon del Pla de la Bruguera, al carrer del Berguedà. Dissabte, molts castellarencs van aprofitar la inauguració de l’establiment per veure l’oferta de productes a l’espai.

La marca d’origen polonès, dedicada a la comercialització de roba i accessoris low cost per a tota la família, ja va obrir a inicis d’any una botiga al Centre Comercial Via Sabadell, a Sant Pau de Riu-sec. És l’únic establiment a la ciutat, el qual compta amb 708 metres quadrats. Des de la marca observaven aleshores Sabadell com un enclavament estratègic per continuar amb la seva expansió a Espanya, on té més d’un centenar de botigues.

Pepco, amb més de 20 anys de trajectòria en el sector, té presència a més d’una dotzena de països europeus, amb més de 3.000 punts de venda. La firma s’ha posicionat com a referent en moda infantil amb una àmplia gamma de productes amb preus assequibles.