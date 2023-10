Assabenta’t de les notícies més destacades d’aquest dimarts a Sabadell

Aquest dimarts arriba marcat a Sabadell per les obres en espais rellevants de la ciutat i els problemes de mobilitat a l’entorn de Sabadell i la comarca. Els problemes aquest matí s’han repetit a la xarxa ferroviària i a la xarxa viària.

L’Eix Macià presenta una nova façana aquests dies. És la de l’edifici Llac Center, que aquest mes d’octubre farà un any que està en obres de reforma per convertir-se en una residència d’estudiants. Els treballs avancen a bon ritme i, segons els seus responsables, acabaran al voltant del pròxim mes de març, tal com es preveia a l’inici. Aleshores començarà la darrera fase.

La transformació de l’antic conjunt fabril de Sallarès Deu, a Gràcia, comptarà amb una nova inversió d’1,1 milions d’euros, finançats pels fons europeus Next Generation. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns, de manera inicial, el projecte per dur a terme la consolidació de l’estructura de la nau on s’ubicarà el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital.

L’Artèxtil és un dels grans edificis històrics de Sabadell. Actualment, s’estan fent obres a l’espai per obrir el pati a la ciutadania, i ja s’ha retirat la tanca que l’envoltava. L’objectiu és que l’equipament esdevingui la seu de la nova escola d’infermeria després de l’acord de l’Ajuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per rehabilitar l’edifici. Uns treballs que van amb retard i que no han permès que aquest curs arrenqués a la ciutat tal com inicialment estava previst.

Matí convuls a la xarxa viària que connecta el Vallès Occidental i Barcelona. A l’AP-7, s’han hagut de tallar durant uns minuts tots els carrils a excepció d’un a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un incendi d’un vehicle que provocava a primera hora 5 km d’aturades des de Cerdanyola del Vallès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Hi ha 10,5 km d’aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per la incidència. Amb tot, ja no hi ha cap carril tallat.

Segon matí consecutiu amb problemes a la xarxa ferroviària del Vallès Occidental. Els trens de les línies R2 nord i R11 circulen amb retards de 20 minuts de mitjana per una avaria a causa d’una falta d’alimentació elèctrica. Hauria caigut la catenària en un punt del tram comprès entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac.