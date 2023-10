Pau Resta: “La pressió des de fora era excessiva, l’equip necessitava un temps d’adaptació”

Des del 14 de maig, el Sabadell no deixava la seva porteria a zero. Va ser contra La Nucía (2-0), en el partit que va certificar la permanència matemàtica a Primera Federació. Precisament, la solidesa va convertir-se en el principal argument d’ençà l’arribada de Miki Lladó a la banqueta en substitució de Gabri Garcia. L’equip va passar de ser gairebé un colador a no concedir ni ocasions als rivals. En vuit de les 21 jornades que va dirigir el tècnic santcugatenc el conjunt arlequinat la porteria va quedar immaculada. Una tendència, però, que s’ha trencat en el curs actual. De fet, fins al 3-0 de diumenge passat contra el Sestao River havia encaixat gols: un total de 8 partits oficials comptant els dos últims de la passada campanya (Cornellà i Osasuna Promesas), els cinc primers d’aquesta lliga i l’1-0 a la Copa Federació a Lleida.

Pau Resta, un dels habituals a l’eix central de la defensa, considera que encara “estem en un procés d’adaptació. Penso que hem defensat molt bé en alguns partits i vam encaixar gols per errades individuals. El nostre objectiu és millorar per trobar l’equilibri i no rebre gols perquè això ens donarà més victòries”, reflexiona. Curiosament, el mateix Miki Lladó feia notar que “no hem encaixat el dia que el rival ens ha generat més perill a la nostra àrea”, en al·lusió als contracops del Sestao River que van acabar en res per la seva innocència i la bona actuació d’Ortolá. “És cert que van tenir dues opcions clares i cal ajustar i estar més junts”.

Pau Resta, Guillem Molina i César Morgado va ser el trident més utilitzat la segona volta de la temporada anterior. Ara, en canvi, s’han produït canvis gairebé constants, sigui per lesions o situacions tàctiques. “També ha canviat una mica la manera de jugar. La temporada anterior érem un bloc més defensiu i teníem gent com Pau Víctor, Cristian o Alberto que podien aprofitar el contracop. Ara intentem tenir més protagonisme amb la pilota i també ha augmentat la competència”, diu el defensa gironí.

A títol personal, se sent satisfet de la seva evolució al club. Fa un any gairebé no tenia protagonisme. Amb l’arribada de Miki Lladó tot va canviar i va disputar un total de 22 partits “Necessitava un temps d’adaptació a la categoria, que és molt complicada, i ara penso que he fet un salt important. M’ho agafo amb responsabilitat i el meu objectiu és agrair la confiança del míster fent una bona temporada”.

Pas endavant

La victòria davant el Sestao va servir d’alleujament per una situació que començava a ser tensa. “Penso que es notava un excés de pressió des de fora. Ja hi havia el run-run a la pretemporada. Cal analitzar d’on venim i els canvis que s’han produït a la plantilla. L’equip necessitava un temps i penso que ja ha començat a canviar el rumb. No ens podem marcar un objectiu. Continuo pensant que hem de fer un pas endavant respecte a l’any passat. D’aquí a sis o set jornades veurem. Estic convençut que farem una bona temporada”.

De moment, toca pensa en el Fuenlabrada en el segon duel consecutiu a la Nova Creu Alta. “La seva victòria contra el Deportivo, i la manera que va produir-se, demostra com és aquesta categoria. Ni el Depor pot confiar-se gens ni mica”, avisa de manera contundent. Miki Lladó disposarà de tota la plantilla amb l’excepció del lesionat Raúl Baena. D’altra banda, aquest dijous serà intervingut Javi Gómez de la seva lesió de lligaments encreuats del genoll. Es perd tota la temporada.

‘Oktoberces’

El partit serà diumenge en l’horari de tota la vida del futbol, les 5 de la tarda. Això ha propiciat una prèvia festiva per part del club, que organitza l’anomenat ‘Oktoberces’ per afavorir un millor ambient a l’Estadi. La iniciativa consisteix a oferir l’entrada, un entrepà i beguda per un preu de 10 euros (zona de Gol) i 15 euros (Lateral). Es durà a terme en l’espai al darrere del Gol Nord entre les 13.30 i 15.30 hores.