365 dies de la desaparició de José Cañete: “Ha sigut un any en blanc”

Aquest dimecres, 4 d’octubre, es compleix un any de la desaparició de José Cañete, veí de Can Rull de 74 anys i malalt d’Alzheimer. La Mari, una de les seves filles, explica que la investigació està aturada després de 365 dies en què han viscut un malson. “Per a mi, ha sigut un any en blanc. No ha passat el temps. He estat com en un núvol, sobrevivint com podem, perquè si t’ho pares a pensar bé, no saps com continuar endavant”, s’emociona.

Avui, diu, és un dia molt dur: “tota la família estem decaiguts”. La incertesa durant aquests dotze mesos, admet, és una de les pitjors parts de la situació que els està tocant patir. “És el que no et deixa viure”, declara. La investigació, apunta, ha quedat aturada i s’ha deixat de buscar el José per part dels equips especialitzats. La família, però, no ha deixat mai la recerca. “Sempre hem estat allà i sempre el buscarem allà on anem. Però és cert que et veus sol. I és normal, perquè tot té una pujada i una baixada”, sosté.

En un primer moment, es van realitzar diferents expedicions de recerca, mobilitzant efectius per trobar-lo. En les pròximes setmanes, la família vol organitzar una batuda massiva oberta a tota la ciutadania per, assenyala, intentar tancar el cercle. “És la manera de dir: fins després. Perquè fins mai no ho pots dir. Vagi on vagi sempre estaré buscant el meu pare”, conclou.