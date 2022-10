FOTOS: Dins del gran dispositiu per trobar l’home desaparegut a Sabadell

Els dies passen, l’esperança continua. Família, agents policials i emergències mantenen la recerca de José Cañete Cabello, de 74 anys. Aquest dissabte s’ha decidit fer un pas més. Per això, s’ha organitzat un gran dispositiu. Des de les 9h del matí l’Escola Can Rull ha acollit bombers, policia municipal, ADF i voluntaris del barri entre altres. L’espai ha servit de base d’operacions durant el dia.

El dispositiu

Així doncs, un seixantena de veïns i una 50 d’agents de l’equip de recerca s’han coordinat per a trobar qualsevol indici que pugui conduir a José. Per fer-ho s’han establert 9 hectàrees de terreny, parcel·lades en 3 sectors. Les zones triades han estat els rodals de Castellarnau, principalment, i Can Deu. El format ha estat el de cerca intensiva, on 3 grups de voluntaris i agents, formats per 20 persones cadascú, han pentinat el terreny acotat.

Abans de sortir els bombers han repartit aigua i entrepans entre els voluntaris. També mapes i han llançat un avís ben clar: “Hem d’estar preparats per qualsevol escenari, així que necessitem que tothom estigui ben atent”. La cerca s’ha fet en línia, amb separació d’un metre i mig entre els participants. L’entorn boscós i l’holografia del terreny han complicat la tasca; tot i això, els grups no han deixat de moure’s per la zona durant tota la jornada.

José Cañete porta desaparegut des del dia 4 d’octubre i se’l busca entre els rodals de Sabadell i Terrassa. L’home, que té alzheimer, va indocumentat i sense telèfon. Es demana col·laboració ciutadana per trobar el José. Si tenen cap informació truquin al 112 o al 900 112 092.