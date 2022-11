Un mes de la desaparició de José Cañete: “Ens hem sentit desemparats”

Es compleix un mes de la desaparició de José Cañete, el veí de Sabadell vist per última vegada el passat 3 d’octubre. La família continua la recerca, segons ha confirmat una de les seves filles. Les tasques policials sobre el terreny han quedat suspeses. Però les actuacions per trobar-lo continuen per part de voluntaris i associacions que rastregen diferents zones de la comarca. L’home, de 74 anys, té alzheimer i va marxar de casa indocumentat i sense telèfon.

La Mari, una de les filles, lamenta que es va trigar massa durant els primers dies per activar tots els equips de recerca. “Crec que les coses no s’han fet bé des del principi. Ens hem sentit desemparats”, ha manifestat en conversa amb el Diari. La voluntat, diu, és que les actuacions s’ajustin en el futur en casos similars al del seu pare. La família vol determinar si les accions coordinades pels Mossos es van executar seguint els protocols establerts en aquest tipus de casos. “L’activació de la recerca no pot trigar tants dies després de la desaparició”, assenyala. Una sensació de tardança que han tingut al llarg d’aquestes quatre setmanes.

Fonts policials sostenen que ja no es fan “tasques sobre el terreny” però que “en cap cas deixem de buscar-lo”. “Només en cas que tinguem una pista fiable d’on pugui estar ho reactivarem. A hores d’ara estem analitzant totes les dades disponibles per poder localitzar-lo”, apunten. La unitat central de desapareguts treballa en el cas.

Mobilització a diferents punts de la comarca

Segons les citades fonts, la mobilització a Sabadell i Terrassa dels Mossos s’ha desenvolpuat de manera coordinada amb els cossos policials locals, així com l’Ajuntament sabadellenc. En aquest sentit, s’han realitzat revisions de càmeres de videovigilància privades i públiques i no s’ha trobat cap indici del parador del José, del qual no s’ha pogut trobar el seu últim fotograma.

En les darreres setmanes, s’han fet rastrejos a peu de carrer, als entorns naturals de les dues capitals de la comarca, en un dispositiu en què tamé han intervingut drons i helicòpters. A les tasques de recerca, a més, s’hi han sumat veïns i col·lectius de diversos municipis.