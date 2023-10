Junts ja forma part d’ El Sabadell del sí després de l’acord amb el PSC per enrolar-se al Govern de la ciutat. La decisió ha despertat en els grups municipals de l’oposició les crítiques per un pacte que titllen com una “frivolitat política”, esperada però innecessària després de l’evolució del darrer mandat.

Des d’Esquerra, el líder del partit a Sabadell, Gabriel Fernàndez, va mostrar-se irònic en conèixer la notícia “previsible” a través d’una piulada a les xarxes socials. “Reconec que em vaig equivocar de dues setmanes en la meva previsió sobre l’entrada formal de Junts al govern de majoria absoluta del PSC: no va ser després de l’11S, sinó passat l’1O…”, apuntava en un missatge. Fernàndez sosté que “no hi ha notícia”. “És un matrimoni de fet que s’ha regularitzat”, sintetitza. El polític sabadellenc lamenta l'”oportunisme per la banda de Junts, anunciant-ho just ara”, però també del PSC “per tapar la pujada d’impostos” i “la mala gestió del govern de Farrés”. Per últim, els republicans assenyalen la manca d’austeritat i el “mal exemple” com a ciutadans per apujar el cost dels sous públics amb dos nous regidors en un moment en què les taxes impactaran més a la butxaca de la gent.

Des de la Crida, consideren una “falta de respecte cap a l’independentisme” l’entesa. La portaveu de la formació anticapitalista, Anna Lara, ha afirmat que l’acord respon a “interessos personals i empresarials” i que Junts “no ha après res i continua fent de crossa del PSC”. “Ens sembla prou simbòlic que un dia com el dia 3 d’octubre Junts anunciï que entra a govern amb el PSC, que ha mostrat en reiterades ocasions no mostrar gens de respecte cap als valors de l’independentisme i el dret a l’autodeterminació”, apunta Anna Lara, que afegeix que la decisió “només respon a una necessitat personal de col·locar-se a la cadireta“.

Un altre dels posicionaments contundents ha estat el del portaveu d’En Comú Podem Sabadell, Joan Mena, que afirma que “és una frivolitat política demanar a la ciutadania que s’estrenyi el cinturó amb aquest increment d’impostos i que s’incorporin dues noves responsabilitats de govern”. El polític sabadellenc recorda que el PSC té majoria absoluta i, per això, subratlla que “els dos regidors de Junts no són necessaris per al govern de la ciutat”. A més, creu que la seva entrada a l’executiu suposarà un gir a la dreta. “Portem quatre anys pagant les conseqüències d’aquesta sociovergència”, lamenta Mena.

Finalment, la líder del PP a Sabadell ha lligat la notícia a la situació en l’àmbit estatal, criticant els “tripijocs” per a la investidura de Pedro Sánchez. “El Govern de Marta Farrés s’abraça a l’independentisme de dretes català. El govern del sí a l’amnistia i el sí a la independència”, avisa la popular.