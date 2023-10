L’Astralpool CN Sabadell arrenca la Champions aquest diumenge

Comença la conquesta de la setena LEN Champions femenina. L’Astralpool CN Sabadell arrenca la màxima competició continental rebent al Mulhouse francès el diumenge (12:30) a la Finetwork Aquàtics de 50m. Les vigents campiones d’Europa afronten la competició amb màxima exigència i ambició una vegada més. “Tenim moltes ganes de començar i sumar el primer triomf. En alguns partits la relaxació pot ser el nostre punt dèbil, sobretot a competicions menors, però la Champions és la nostra preferida i anirem a totes cada partit”, afirma el tècnic, David Palma.

Les sabadellenques compartiran grup amb l’Alimos de Grècia i el Dunaujvaros d’Hongria, a més del Mulhouse. Amb el nou format de competició, la piscina de Can Llong viurà 3 partits d’una fase de grups que es jugarà en format d’anada i tornada. Només el primer de cada grup accedirà a la ‘Final Four’ que es disputarà a l’abril. L’Astralpool buscarà estar entre els quatre millors del continent una vegada més en una temporada que ve carregada de partits per la disputa de l’Europeu i el Mundial a l’hivern. “Haurem de vigilar molt el tema de les càrregues físiques perquè les darreres temporades hi ha massa competicions internacionals i ens pot passar factura”, explica Palma.

El Mataró, gran rival

Amb la base guanyadora de l’any passat i dues incorporacions, el CNS defensarà el títol davant un CN Mataró que és el principal rival, però no l’únic. “El Mataró està fent les coses molt bé, però nosaltres també i els nostres objectius són clars. També hi ha altres equips molt potents als que hem de tenir en compte com Olympiakos o UVSE”, reflexiona la capitana, Maica Garcia. La boia sabadellenca ha format part de tots els èxits de l’equip, però continua sent ambiciosa. “L’aspiració és poder aconseguir la setena Champions. Pot ser l’any de la meva vida. Amb Europeu, Mundial i Jocs Olímpics, si bé és cert que hi haurà molts partits, les ganes i ambició de guanyar tots els títols és màxima”, assevera.

Una de les noves jugadores és Sofia Gustini. La jove italiana se sent molt il·lusionada d’estar al millor equip del món i poder aprendre de les millors. “Estic molt contenta d’estar en aquest club. L’objectiu és tornar a conquerir el títol. Compartir equip amb jugadores de tant renom a nivell internacional és un gran honor per a mi”, explica. Gustini ha arribat aquest estiu de la SIS Roma i és una de les jugadores amb més projecció del panorama europeu.

La Champions tornarà a la Finetwork Aquàtics el 21 d’octubre en la visita de l’Alimos. Després, les de David Palma tindran tres enfrontaments lluny de Sabadell consecutius. El 4 de novembre visitaran al Dunaujvaros i el 25 al Mulhouse abans de l’aturada per seleccions que farà que es tanqui la fase de grups al març. El dia 9 a la piscina de l’Alimos i el 23 amb el darrer partit a Can Llong davant el Dunaujvaros.

/Lluís Franco