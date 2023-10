Mor el traductor sabadellenc Esteve Serra

Dimecres dia 4 d’octubre, va morir el traductor sabadellenc Esteve Serra Arús. Nascut el 1953, amb estudis de filologia catalana i de filologia anglesa, va ser autor de diverses traduccions, especialitzant-se en obres d’espiritualitat i de diferents tradicions religioses.

Des de mitjan dècada de 1970, Esteve Serra havia treballat per a diverses editorials en tasques de traducció de l’anglès i el francès al català i castellà. Va traduir uns 230 títols, 40 dels quals en català. Són obres d’A. K. Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Seyyed Hossein Nasr, Marco Pallis, John Blofeld, entre d’altres. A Fragmenta va participar en la traducció de diversos volums de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, l’última de les quals, Buddhisme, es publicarà aquest mes d’octubre.

Resident a Mallorca des de 1981 fins a 1997, vivia a Banyoles des de 1997. Per desig propi, les cendres dipositades a Sant Llorenç de la Muga, localitat on s’està preparant per més endavant una cerimònia de record i homenatge amb els amics i companys.

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, ha assenyalat: “Com a traductor, Esteve Serra Arús es va especialitzar en gran mesura en textos hindús i budistes. A Fragmenta va traduir, entre molts altres textos, L’experiència vèdica, la magna antologia de les escriptures hindús de Raimon Panikkar, una obra monumental que es va beneficiar de la seva competència i rigor. Home d’una gran discreció, deixa un llegat important com a traductor i corrector”.