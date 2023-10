El projecte de la ronda Nord continua generant debat. Davant el pla original en van sortint propostes alternatives, sent la de l’urbanista Manel Larrosa la més recent. Un nou model de mobilitat que Larrosa ha explicat aquest dissabte al Centre Cívic de Ca n’Oriac.

Durant la seva intervenció, l’urbanista ha exposat la necessitat de reestructurar i replantejar la mobilitat interurbana entre Sabadell, Terrassa i el seu entorn. Així com ser capaços de generar noves infraestructures i pols industrials. Unes obres que segons ell hauria de gestionar al 100% la Generalitat perquè “és qui té les competències al 100%”.

En la seva proposta, Larrosa planteja potenciar industrialment Sabadell i Terrassa. La primera amb una ‘façana’ a l’oest de la ciutat, a la zona de Can Gambús i Cifuentes. I la segona amb una ‘façana’ al nord de la cocapital. Per connectar els dos municipis proposa la construcció d’un vial amb dos carrils-de pujada i baixada- que serveixi alhora per pacificar l’actual carretera de Matadepera i preservar l’espai verd de Sant Julià. Segons ell una manera de “bolcar Terrassa cap a Sabadell”.

A més a més, també aposta per la construcció d’un tramvia entre els dos futurs polígons, una carretera petita de doble carril cap a Castellar i un pont doble per cotxes i tren que connecti Sabadell amb el municipi vallesà. En les seves paraules aquesta mesura seria “fer un projecte similar més gran, però, al que en el seu dia va ser l’Eix Macià”. D’aquesta manera “es combinarien els nous pols industrials amb vies de comunicació i espais verds”.