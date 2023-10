La 26a Diada bastonera omple Sabadell de cultura popular

La Colla Bastonera de Sabadell ha celebrat aquest dissabte la seva 26a Diada. Una cita que enguany ha tingut un format més reduït que l’habitual, ja que els actes principals s’han celebrat únicament al capvespre. Tot i això, el so dels bastons i les gralles han omplert els carrers del centre de la ciutat i també la plaça de Sant Roc.

La diada

La celebració ha arrencat a les 18 h amb una cercavila. Moment en què les colles convidades han començat a mostrar el seu talent als sabadellencs. En aquesta edició n’hi ha hagut 6, 5 d’habituals– Balaguer, Prats de Lluçanès, Moià, Lleida i Molins de Rei- i 1 que s’ha estrenat per primer cop-Prat de Llobregat. Totes elles han acompanyat als Bastoners de Sabadell i han fet marxa fins a Sant Roc. Allà vora les 19:30 h s’han celebrat els balls de lluïment i per acabar s’ha celebrat un ball conjunt.

Les sensacions

La cita ha deixat molt bones sensacions a la colla. Així ho ha expressat Rubèn Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell. Qui a més a més, ha assegurat que es troben en un gran moment: “Fa anys que estem en creixement i es nota, hem fet la Diada en un pont i la gent ha respost. Estem molt contents”.

Pel que fa al futur, la colla ja prepara actes pel 2024. Any en què Sabadell serà Capital de la Cultura Catalana. “Les entitats de cultura popular estem preparant un gran acte conjunt”, ha desvelat Ramiro. Abans, però, encara els queden tres actuacions per acabar la temporada al so de les gralles i els picarols.

Fotos Victor Castillo