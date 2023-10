El FS Sabadell presenta els seus equips i arrenca la lliga amb un suat triomf

Jornada rodona per al FS Sabadell Femení. L’equip arlequinat va presentar ahir als seus equips per a la temporada 23-24 en un any de consolidació i on tindrà més equips i jugadores que mai. L’entitat presidida per l’incombustible César Noguera manté els seus tres séniors i suma equips de futbol base: un juvenil, dos cadets, un infantil, un aleví i l’equip formatiu, a més de l’equip masculí que va ser la gran novetat de la temporada passada i va assolir l’ascens a Segona Catalana en el seu primer any.

El pal de paller continua sent el primer equip femení que es troba a la tercera categoria estatal, la Divisió d’Honor. Amb un bloc continuista i alguns retorns de nivell, la temporada va començar de la millor manera possible: amb un triomf. Les arlequinades van haver de suar per sumar els tres primers punts en un partit que es va posar coll amunt molt d’hora. El seu rival, el Linyola, amb un plantejament molt defensiu i buscant el joc directe, va posar-se amb dos gols d’avantatge als primers minuts.

La reacció, abans del descans

Les de Xavi Muñoz no van defallir i, en una pluja d’arribades, van trobar el premi al límit del descans. Emma Vallribera va retallar distàncies i Maria Recio va igualar gairebé sobre la botzina. A l’inici del segon temps, Cintia Villarreal va posar, per primer cop en el partit, l’avantatge local al marcador, però una pèrdua en sortida de pilota va provocar l’empat a 3. La resposta va ser immediata i, a posteriori, definitiva. Gemma Font va anotar el 4 a 3 a la jugada posterior amb un xut creuat amb l’esquerra.

Els darrers minuts van ser una pluja d’arribades del FS Sabadell Femení, però la inspiració de la portera visitant i sobretot els pals van evitar un resultat molt més ampli. Ho va intentar el Linyola amb més ganes que futsal, però no va arribar a posar en problemes a la bona defensa arlequinada que va certificar els tres primers punts de la lliga. Abans, va jugar l’aleví que va guanyar al Palau (5-2) i després del partit del sénior ho va fer el juvenil que va ser la nota negativa amb una contundent derrota davant el Mataró (0-8). Una jornada gairebé perfecta.