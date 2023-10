Saps on és… el Manneken Pis de Sabadell?

La petita escultura belga, juntament amb l’Atomium i la Grand Place de Brussel·les, són els grans reclams de la capital de Bèlgica, que anualment atrauen centenars de milers de turistes. El Manneken Pis (l’homenet que orina) representa l’esperit lliure dels habitants de la ciutat, i en dates assenyalades se’l vesteix per a l’ocasió.

A Sabadell, també el tenim, encara que no sigui objecte de milers de fotografies i selfies al cap de l’any. A la ronda de Ponent, a la cornisa d’un habitatge de planta baixa, al número 52, hi ha una reproducció de l’escultura de bronze de l’homenet orinant.

L’obra del Manneken Pis, que ha estat objecte de diverses agressions al llarg dels segles, va ser realitzada per l’escultor Jérôme Duquesnoy (segle XV). Als anys seixanta va ser robada, i des de la seva recuperació, es troba al museu de la Ville de Brusel·les, on també es poden veure els centenars de vestits que al llarg de la història ha tingut l’escultura, de poc més de 50 centímetres. En l’actualitat, hi ha una rèplica ubicat a la part antiga de la capital belga, entre els carrers l’Etuve i Chene, a tocar de la Grand Place.