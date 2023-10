El cantant Joan Dausà tornarà a Sabadell per oferir un concert de Nadal a piano i veu a l’emblemàtic Teatre Principal, el 30 de desembre.

L’actuació programa a Sabadell forma part d’una petita gira nadalenca de “concerts íntims i amb un repertori una mica diferent”. Les entrades es van posar a la venda dijous al vespre i, unes 12 hores després, gairebé estan exhaurides, especialment a la platea. El Teatre Principal de Sabadell té un aforament de poc més de mig miler de persones.

L’artista, que va actuar per darrera vegada a la ciutat en el festival Observa 2022, es troba immers en una gira per celebrar els 10 anys del seu gran èxit, Jo mai mai. Per a l’ocasió va publicar Judit, el desenllaç de la història que narra a la mítica cançó.