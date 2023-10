Els patinets elèctrics es prohibeixen indefinidament al transport públic de l’ATM

El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest divendres prohibir definitivament els patinets elèctrics al transport públic. L’ATM creu que no hi ha “suficients garanties” i posa l’accent en la seguretat de les bateries. En un comunicat, defensa que l’impacte de la deflagració d’una bateria d’aquests vehicles de mobilitat personal “pot ser molt elevat”, sobretot tenint en compte l’alta densitat de viatgers en algunes franges horàries. Així, l’ATM s’ha fet seva la proposta del grup d’experts que ha analitzat els riscos que suposen els patinets, vetats temporalment des del febrer després que un vehicle s’incendiés en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat.

El veto temporal venç el pròxim 31 d’octubre i a partir d’aquesta data la prohibició ja serà definitiva. L’incompliment de la norma comportarà una multa de 200 euros. L’ATM també ha instat tots els operadors de transport públic que incentivin els aparcaments per a patinets elèctrics a prop de les estacions.

Com afecta a l’usuari sabadellenc?

Aquesta mesura té incidència a Sabadell, però no en tots els equipaments i infraestructures de mobilitat. Per exemple, la prohibició sí que s’haurà de continuar complint als trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a la línia S2, o a la xarxa ferroviària de Rodalies, amb l’R4 passant per la ciutat.

En canvi, el veto no s’aplica als Transports Urbans de Sabadell (TUS), que manté les portes obertes als patinets elèctrics. Per tant, un usuari sabadellenc que agafi l’autobús i el tren, podrà pujar el vehicle de mobilitat personal en el primer trajecte, però no en el segon. De moment la TUS no s’ha pronunciat després de la decisió de l’ATM aquest divendres.