El veto als patinets elèctrics al transport públic, una prohibició dispar a Sabadell

La prohibició temporal de pujar patinets elèctrics al transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona s’allarga fins a la tardor. En principi el veto acabava el pròxim 1 d’agost, però l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha apostat per allargar-lo tres mesos més, fins al 31 d’octubre, per tal que el grup de treball que estudia el tema trobi una proposta definitiva per regular l’accés d’aquests vehicles de mobilitat personal.

Aquesta mesura té incidència a Sabadell, però no en tots els equipaments i infraestructures de mobilitat. Per exemple, la prohibició sí que s’haurà de continuar complint als trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a la línia S2, o a la xarxa ferroviària de Rodalies, amb l’R4 passant per la ciutat. En canvi, el veto no s’aplica als Transports Urbans de Sabadell (TUS), que manté les portes obertes als patinets elèctrics. Per tant, un usuari sabadellenc que agafi l’autobús i el tren, podrà pujar el vehicle de mobilitat personal en el primer trajecte, però no en el segon.

Altres exemples a Catalunya

De fet, Sabadell és un dels setze municipis on la prohibició ha quedat sense efecte. Del Vallès Occidental, l’altre cas és Terrassa. Ja fora de la comarca, tampoc apliquen la normativa general Mataró, Manresa, Martorell, Abrera, Pallejà, Lloret de Mar, Olot, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Cunit.

L’ATM va prohibir els patinets elèctrics al transport públic l’1 de febrer, després que un aparell explotés i s’incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. Actualment, incomplir la mesura suposa una sanció de fins a 200 euros. Tal com ha promès l’ATM aquest dimecres, la normativa definitiva de patinets tindrà en compte “aspectes essencials” de salut pública i seguretat, però mantindrà també l’objectiu final d’afavorir la intermodalitat i la inclusió d’aquests vehicles al transport. Segons s’ha detallat en un comunicat, el grup que analitza el tema està recollint les veus d’agents com els bombers, els operadors o experts en seguretat industrial, entre d’altres.