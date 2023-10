L’Astralpool CN Sabadell continua amb pas ferm a la Champions

Les vigents campiones continuen marcant el ritme. L’Astralpool CN Sabadell ha guanyat amb claredat a l’Alimos a la segona jornada de la Champions (14-7). Les de David Palma han anat en tot moment per davant al marcador i sumen el seu segon triomf a la fase de grups per a començar a encaminar la classificació per a una nova ‘Final Four’. Una victòria d’autoritat davant el principal candidat a lluitar pel primer lloc del grup.

I això que a l’inici ha costat obrir la llauna. La portera visitant, Alexia Tzourka, ha protagonitzat fins a quatre parades i dos llançaments han acabat al pal abans que Irene González ha pogut inaugurar el marcador. Sabrina Van der Sloot ha duplicat l’avantatge aprofitant una gran assistència de Paula Leitón i, precisament Leitón, ha fet el tercer. Entremig, Tina Kontogianni ha obert el marcador grec i s’ha tancat el primer parcial amb 3 a 1. Al segon, l’intercanvi de cops ha estat constant i dur.

Sofia Giustini ha posat el quart i la reacció de l’Alimos ha estat convincent. Kontogianni i Maud Megens han retallat la diferència a un gol, però Judith Forca i el segon d’Irene González han retornat una tranquil·litat que ha durat poc. Als darrers instants del període, un nou gol de Kontogianni i Simela Karipidou amb un gran llançament sobre la botzina han deixat l’ajustat 6 a 5. Ha estat al tercer que les de David Palma han encaminat el nou triomf.

La sentència al tercer i quart període

En un inici tens, dos gols més d’Irene González han obert escletxa. Malgrat que Ilse Koolhaas ha respost per a les gregues, Sofia Giustini i Maica Garcia han deixat un decantat 10 a 6 a només vuit minuts del final. Karipidou ha escurçat la diferència, però Maartje Keuning ha gairebé sentenciat pocs instants després. I qui ho ha fet de forma definitiva ha estat Van der Sloot, amb una canonada a 3′ del final. Paula Leitón i Bea Ortiz han arrodonit el triomf amb el 14 a 7 definitiu. Ara, gairebé dues setmanes de certa calma abans del doble duel a Hongria. L’Astralpool tornarà a la Champions el proper 4 de novembre, a la piscina del Dunaujvaros i disputarà la Supercopa d’Europa a Budapest davant l’UVSE el dia 7.

/Lluís Franco