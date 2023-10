El Centro Galego Nós celebra la seva 10a festa del pop

L’olor de pop, lacón, xoriço i pebrots del padró s’ha apoderat aquest cap de setmana de Sabadell. Concretament de l’Eix Macià, on el Centro Galego Nós ha celebrat una nova edició de la seva ja tradicional festa del pop gallec. Enguany en una data especial, ja que suposa la 10a edició de la cita.

Festa consolidada

Amb el format tradicional, l’espai s’ha convertit en una petita Galícia. Oferint el millor de la seva gastronomia i folklore. Allà, tots els visitants han pogut gaudir de la pulpería, l’actuació de gaiteros del Centro, la fira multisectorial i les actuacions musicals. “Amb els anys la festa s’ha consolidat, és un espai de trobada per la diàspora gallega, però és també per tots els sabadellencs”, ha assegurat el president del Centro Galego Nós, Manolo Vázquez.

A més a més, la celebració de la festa ha coincidit amb un altre esdeveniment d’interès per als gallecs que habiten la ciutat. Bé, per aquells seguidors del futbol i en especial del Deportivo de La Corunya. Ja que els blanciblaus s’han enfrontat al Sabadell aquest dissabte. Un fet que ha atret els nombrosos aficionats desplaçats a la festa: “Ha estat tota una casualitat i ha fet que molts vinguessin una estona a visitar-nos, és bo saber que a Galícia també es fa difusió del que el Centro fa a Catalunya”, ha afirmat Vázquez.

Els vincles entre Galícia i Sabadell són forts, gràcies a la feina d’espais com el Centro Galego Nós. Com a curiositat el municipi gallec de Trabada (Lugo) té un carrer que s’anomena Sabadell i la nostra ciutat també té carrers dedicats a personalitats gallegues. Tot i això, no hi ha cap agermanament oficial, una idea que Vázquez no descarta en un futur: “Es podria estudiar, tot el que sigui apropar cultures i coneixements sempre és important”.