L’OAR Gràcia resol amb autoritat la visita del Banyoles (31-25)

L’OAR Gràcia va salvar la visita del Banyoles en un partit que va acabar resolent sense cap ensurt, tot i que d’entrada va haver de superar el dubtes dels primers instants. L’empenta del conjunt banyolí va propiciar un constant intercanvi de gols (6-6) i fins i tot el petit avantatge visitant quan ja s’havien superat els primers quinze minuts (8-10).

No es veia còmode sobre el parquet l’equip de Pere Ayats, però va encertar en les quatre següents possessions, al contrari que el seu rival, i amb parcial 4-0 va fer el tomb en el marcador (12-10). Al descans el marge favorable als verd-i-blancs s’havia incrementat en un gol més (16-13) que no deixava encara el partit decidit.

Tanmateix, no va trigar gens a trencar-se. El Gràcia tornà del vestidor inspirat i, amb un joc coral, va aconseguir una notable diferència que va ser decisiva (23-14). Tranquil·litat fins al final que no es va alterar quan va encadenar tres exclusions consecutives. El Banyoles només va retallar dos gols (30-23) i va deixar via lliure als graciencs cap a la cinquena victòria en els deu últims minuts d’escassa producció (parcial 1-2) que establí el 31-25 definitiu.

El conjunt de Pere Ayats consolida la segona posició amb 10 punts, igualat amb la UE Sarrià, a només un del BM Roca, que continua ferm al capdavant de la taula.

FOTOS DAVID CHAO: