El projecte de sostenibilitat a la vela amb protagonisme sabadellenc que és finalista d’un prestigiós premi

El campionat del món infantil de vela Optimist, celebrat al Club Vela Ballena Alegre de Sant Pere Pescador el passat mes de juny, ha estat escollit com un dels quatre finalistes del prestigiós premi World Sailing 11th Hour Racing Sustainability Award. Es tracta del reconeixement més gran d’àmbit mundial en la sostenibilitat del medi marí i compta amb un gran toc de la ciutat. En el projecte hi han participat 5 sabadellencs: Pep Subirats, director del projecte; Josep Milà, assessor socioeconòmic; Marc Graupera, encarregat de fotografia i xarxes socials, i els germans Xasqui i Toni Ten que van compondre l’himne del campionat titulat ‘That’s our world’. Són pioners també a nivell estatal i és que mai un projecte espanyol havia estat nominat finalista del prestigiós reconeixement.

En què consisteix?

Una iniciativa respectuosa amb el medi ambient i que tenia com a gran objectiu conscienciar i sensibilitzar als regatistes més joves. “Des de l’inici tots els participants ens van felicitar per l’organització. Eren 55 països presents i tots van acabar molt satisfets. Aquesta gran acollida es va fer molt evident a les xarxes on la resposta va ser molt bona”, explica Marc Graupera. I és que la repercussió va ser enorme, comptant les impressions a nivell internacional per milions. Un exemple de consciència ambiental des de la vela i una manera innovadora d’organitzar campionats d’aquest tipus.

Dins el projecte s’hi van fer diverses accions de proximitat i amb el manteniment de l’entorn com a principal objectiu. Des d’iniciatives de regeneració de gorgònies i reforestació de posidònia al Cap de Creus fins a d’altres de regeneració de sèpies i pops a la badia de Roses o de protecció d’espècies a la platja de Sant Pere Pescador. El del Club Vela Ballena Alegre competeix amb un projecte d’empoderament de la dona al món de la navegació nascut al Regne Unit, un estudi promogut a França sobre l’evolució del fitoplàncton marí i un projecte italià de construcció de vaixells amb materials reciclats.

Com pots votar el projecte?

El guanyador es decidirà a través de les valoracions d’un grup d’experts i per vot popular fins al dia 30 d’octubre i el premi s’entregarà el 14 de novembre a Málaga. Pots donar suport al projecte votant a la categoria de 11th Hour Racing Sustainability a aquest enllaç: https://www.sailing.org/world-sailing-awards-2023/