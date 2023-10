Arnau Bonada, des de ConCentrem: “Ha de ser la indústria qui impulsi el país, no el turisme”

L’economista i president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, va ser el ponent de l’esmorzar d’Economia, organitzat pel Club d’Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic (ConCentrem), celebrat, aquest passat dijous, a l’edifici de la patronal del sector del metall. Quina és la situació actual? D’on venim? Quin és el futur, en el context geopolític actual? Aquestes i d’altres preguntes són les que l’economista sabadellenc va compartir amb empresaris del sector, entre els quals, la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

Bonada va posar context i perspectiva a les xifres actuals, assegurant que “quan sentim a dir que som el país de la Unió Europea que més creixem, també s’ha de dir que som els que més vam caure”, fent referència a les dades d’Eurostat sobre el PIB per càpita, passant dels 24.890 euros l’any 2018, als 24.580 del passat 2022, molt per sota de països com Dinamarca (+50.000 €), Suècia (+47.000 €) i de la mitjana de la Unió Europea (+30.000 €). Amb l’objectiu de desgranar Espanya, en clau d’ocupació (sector públic i privat) i l’evolució del PIB per sectors, Bonada va explicar que “l’any 2007 teníem un 39% d’ocupats al sector privat i un 6,56% al públic, mentre que ara, al final del segon trimestre, les persones que treballen al sector privat ha disminuït un 1,18% i el sector públic ha crescut un 18,46%”.

Per a Bonada, tot i les darreres xifres de cada sector sobre el VAB total, on la indústria en conjunt ha perdut pes, passant d’un 26,9% l’any 2000 a un 20,3% l’any 2021, en detriment del sector serveis (+11% 00-21), l’economista va assegurar que la “indústria i les famílies estan fent bé les coses, estalviant i exportant, però l’augment de la població ha fet que el país estigui desequilibrat i l’estat del benestar no s’aguanta”. El gran deute públic, que en l’actualitat se situa a l’111% del PIB, la inflació (4,18%), auguren un 2024 on “el PIB català es frenarà”, veient la tendència del Fons Monetari Internacional (FMI). Finalment, Bonada, va cloure que amb el model de país actual, centrat en el turisme, “així no anem enlloc. Ha de ser la indústria qui impulsi el país, que sí que genera valor afegit i llocs de feina qualificats”.