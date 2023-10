El Sabadell vol traduir la millora amb una victòria a Vigo davant un rival en ratxa

Punt de partida? El Sabadell necessita convertir les bones sensacions que va oferir contra el Deportivo en una victòria balsàmica aquest dissabte (16 h) a les instal·lacions de Barreiro davant el filial del Celta, un equip que travessa el seu millor moment de la temporada i fins i tot aspira al lideratge aquesta jornada.

Resultats. El tècnic arlequinat Gerard Bofill ha utilitzat aquest concepte diverses vegades en la seva roda de premsa prèvia. “És el moment de traduir la bona feina en els entrenaments i les positives sensacions de l’equip davant el Deportivo en victòries”, és el seu missatge. Per aconseguir-ho, demana als seus jugadors una “mentalitat positiva al 100%. Ho hem parlat al vestidor: per guanyar cal actitud, perseverança i veure les coses en el sentit positiu. Creure-hi és fonamental, però per convertir-se en èxit és necessari guanyar”.

També ha incidit molt especialment en l’aspecte defensiu. “És molt important no encaixar i ens hem centrat en aquesta faceta”. És conscient, però, que al davant tindran l’equip més realitzador del grup: “El Celta Fortuna té jugadors que s’associen bé, són ràpids i verticals. Hem estudiat intensament el rival, sabem els seus punts forts i ho afrontem com un repte”.

D’altra banda, ha deixat entreveure que no farà canvis respecte a l’onze que va sortir contra el Deportivo. “Les coses que funcionen no s’han de tocar. Penso que vam fer un bon partit i també necessitem crear una base sòlida”. Sobre el nerviosisme que es respira a l’entorn, Gerard Bofill admet que “fins ara, no hem estat a l’altura que s’esperava a inici de la temporada, però aquesta situació de nerviosisme no afavoreix ni els jugadors ni l’estructura. És evident que cal una exigència cada setmana i treballem per obtenir els resultats. Estic segur que arribaran”.

A les conegudes baixes d’Amelibia i Raúl Baena s’uneix Fran Callejón, amb molèsties a l’esquena. En contrapartida, Bofill recupera Pablo Monroy després de complir la sanció, però tot apunta que iniciarà el partit des de la banqueta.

El més golejador

El planter del Celta sembla que funciona millor que el primer equip. Les últimes temporades ha estat sempre en la zona alta. Ara, l’equip de Claudio Giráldez travessa el seu millor moment: 4 victòries en les últimes 5 jornades, destacant el 0-1 a Riazor. A casa, tot han estat triomfs excepte l’1-2 davant el Cornellà. A Barreiro ha jugat un partit: 3-0 contra el Real Unión. Es tracta de l’equip més realitzador del grup amb 16 dianes, 9 de les quals jugant de local. Curiosament, fins a vuit jugadors han foradat les xarxes rivals, sent Raúl Blanco el més efectiu amb 4 gols. Com al·licient, podria acabar aquesta desena jornada com a líder si es combina la seva victòria amb una ensopegada del Gimnàstic… a Riazor. Curiosa combinació.

Habitualment, disputa els seus partits a l’estadi de Balaídos, però la recent substitució de la gespa ha provocat el trasllat a Barreiro, una vella instal·lació amb un camp de reduïdes dimensions. El mateix Bofill ho lamentava: “El context afecta i no és el mateix per l’estat de la gespa i altres circumstàncies. Serà un aspecte que marcarà el partit”. Veurem també com suporta el terreny de joc l’aigua caiguda a les últimes hores a Galícia, afectada per una successió de borrasques procedents de l’Atlàntic. La previsió per aquest dissabte també és de pluja constant i unes temperatures entre 14 i 17 graus. La gespa sembla que no estarà en les millors condicions. L’àrbitre del partit serà el col·legiat asturià Francisco Garcia Riesgo, sense antecedents amb el conjunt arlequinat.