El crim de les bessones de Sabadell ja té sentència: entre 20 i 16 anys de presó per als acusats

[Marc Béjar i Marta Ordóñez]

El crim de les bessones del barri de Can Llong de Sabadell ja té sentència. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciat aquest divendres la condemna. La sentència conclou que els tres processats van cometre un delicte d’assassinat amb traïdoria i van planificar el crim.

El jutge ha imposat penes de 17 anys de presó per a Isaac Gil, autor material dels fets, 16 per a Pilar Vázquez pels delictes d’assassinat amb traïdoria i 20 anys de presó per a l’altra acusada, Dolores Vázquez, pel delicte d’assassinat amb traïdoria amb l’agreujant de parentiu, ja que era la parella de la víctima. També se’ls imposa una indemnització solidària de 200.000 euros i els prohibeix acostar-se a la filla de la víctima durant 10 anys més després del compliment de la pena de presó. Les penes són inferiors als que demanava la Fiscalia.

La sentència de l’Audiència de Barcelona arriba una setmana després que el tribunal popular considerés culpable per unanimitat per assassinat amb traïdoria l’home, culpable per unanimitat com a coautora del delicte d’assassinat amb traïdoria una de les germanes, la Pilar, i culpable per 8 vots a 1 com a coautora del delicte d’assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu l’altra germana, Loli, parella d’en Pedro Fernández.

La víctima va rebre 12 cops amb una barra metàl·lica al domicili de la seva parella, la Dolores, el 10 de juliol del 2021 al barri de Can Llong de Sabadell. Segons fonts judicials, després del judici celebrat la setmana passada es va acordar l’ingrés immediat a presó de la Loli, parella del Pedro, l’única acusada que estava en llibertat.

Què ha quedat demostrat?

La sentència recull que l’autor material dels fets, Isaac Gil, va agredir la víctima, Pedro Fernández, mentre dormia al seu dormitori, amb una pota de cabra i aplicant “extrema violència”. Va acabar morint en el replà del tercer pis. Dolores Vázquez, estava present i “no va fer res” per evitar l’inici de l’agressió. També es considera provat que els tres condemnats va actuar d’acord amb un pla “prèviament concertat”. Aquestes proves s’han pogut extreure de diferents àudios i vídeos que tenien els acusats en els seus telèfons mòbils.

Una pena inferior a la petició de la Fiscalia

La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Isaac Gil, autor confés dels fets, i una de les germanes bessones, Pilar Vázquez, i 24,5 per a la parella de la víctima, Dolores Vázquez, que podria considerar-se inductora del crim. L’assassinat es va planificar i el Pedro no va tenir possibilitat de defensar-se. I tots tres acusats van participar en l’execució del crim. Les bessones haurien participat, entre d’altres, en la neteja de l’escenari del crim i el pla per enterrar el cos en un bosc.