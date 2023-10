Llum verda per a les obres de la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat

Els projectes urbanístics de la ciutat, alguns d’ells amb retard, continuen cremant etapes, encara que sigui en l’apartat administratiu. Un procés de remodelació i millores en l’espai públic que aquest dilluns ha experimentat novetats en diversos indrets de Sabadell com les places de les Medes i la del Mossèn Geis, el Complex Olímpia o l’entorn de Jean Piaget.

La Junta de Govern Local ha aprovat o adjudicat projectes de ciutat per un valor total proper als 3,2 milions d’euros, que s’invertiran en la creació d’una zona de jocs inclusius a la plaça de les Medes, la renovació de l’enllumenat del Complex Olímpia, la reforma de la plaça de Mossèn Geis i la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat.

En aquest darrer punt, a l’entorn de Jean Piaget, s’han definit aspectes previs als treballs en l’antiga escola Riu-sec, que ha viscut alguns entrebancs. Així, les obres per a la construcció de l’edifici que ha d’acollir la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat s’han licitat en dos lots per separat: el lot 1, d’arquitectura, s’ha adjudicat a l’empresa Bluedec S.L. per un import d’1.529.652,09 euros; i el lot 2, d’instal·lacions, a l’empresa Istem S.L., per un pressupost de 662.046,10 euros. Es tracta de la tercera licitació d’aquest projecte, que s’ha allargat en el temps i que en els pròxims mesos ha de permetre fer realitat la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat, el servei de Participació Ciutadana i el Punt del Voluntariat.

Els costos de cada actuació

Més enllà de l’espai de Gràcia, s’ha aprovat de manera inicial el projecte per instal·lar una nova zona de jocs inclusius a la plaça de les Medes, un espai infantil que inclourà diferents aparells d’entreteniment amb un pressupost d’execució de més de 400.000 euros. En aquest punt, tal com ha explicat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, s’ha treballat de manera coordinada amb l’escola Francesc Bellapart per crear un espai que fomenti les capacitats dels alumnes del centre, ubicat als Merinals.

Pel que fa a les obres de millora lumínica i eficiència energètica dels camps de futbol del Complex esportiu Olímpia, es contempla un pressupost de 102.382,84 euros i anirà a càrrec d’Elecnor Servicios y Proyectos. L’actuació va en la línia de les accions en altres instal·lacions esportives de la ciutat, que en els últims mesos han renovat la seva il·luminació, com el cas de la Nova Creu Alta.

Finalment, el projecte de reforma de la plaça del Mossèn Geis, al Centre, continua endavant amb l’aprovació de l’expedient de contractació dels treballs, amb un pressupost de 481.771,02 euros, dividit en dos lots: un d’edificació i un altre d’urbanització. El termini d’execució previst es d’uns 4 mesos un cop iniciats els treballs, que han de transformar de manera integral tot l’emplaçament. L’objectiu, ha dit Cortés, és tenir un espai “més amable”, amb més zones verdes i atractives. L’actuació s’emmarca en altres tasques similars per a millorar l’accessibilitat entre els dos costats de la Gran Via.