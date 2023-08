La Nova Creu Alta es modernitza: millor il·luminació i més eficiència

Les obres de renovació de la il·luminació exterior de l’estadi de la Nova Creu Alta començaran de forma imminent i estaran acabades a temps per disputar la temporada de futbol amb normalitat. Així ho ha anunciat la regidora d’Esports i alcaldessa accidental fins aquest diumenge, Montse González, en una visita a l’estadi acompanyada del director general del club, Bruno Batlle.

Recentment, l’Ajuntament -titular de les instal·lacions, municipals- ha adjudicat a Rubatec SA les obres per renovar les torres exteriors d’il·luminació del camp, amb un pressupost de més de 344.000 euros. En el marc d’aquest projecte, en els darrers mesos ja s’ha renovat la il·luminació interior, tasques que es van adjudicar a Cobra Instalaciones.

El nou sistema d’il·luminació exterior serà de tipus LED, més eficient energèticament. Els llums de l’estadi tindran nous projectors regulables i gestionats per un sistema centralitzat de control que podrà seleccionar tres nivells d’intensitat lumínica. D’altra banda, la renovació de les lluminàries dels espais interiors ha inclòs tant els vestidors com magatzems i sales.

Bruno Batlle ha expressat la satisfacció del club per aquesta actuació, que “es traduirà en més sostenibilitat, estalvi econòmic i una millora de la qualitat de la llum”.

Prorrogat l’acord de patrocini

Paral·lelament, el Centre d’Esports Sabadell i l’Ajuntament han prorrogat un any més l’acord de patrocini signat l’any passat. L’entitat arlequinada ingressarà 235.000 euros provinents de les arques municipals per promocionar i fer visible la ciutat amb la inclusió de la marca Sabadell tant a l’equipació com en els suports publicitaris, espais digitals o diferents iniciatives de comunicació i dinamització.

Aquests diners se sumen a l’aproximadament milió d’euros que l’Ajuntament va aprovar invertir el mes de juliol de l’any passat. Bona part dels diners es destinen a la renovació de la il·luminació, mentre que 150.000 euros van servir per subvencionar l’adequació d’un gimnàs. A part, es van destinar 90.000 euros a habilitar un espai d’oficines d’administració i reunions al Complex Esportiu Olímpia i també es van fer millores de drenatge de la gespa del terreny de joc de la Nova Creu Alta, entre altres.