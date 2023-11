L’impacte del canvi d’hora en la salut, mite o realitat?

La matinada del passat dissabte va tocar endarrerir els rellotges una hora. Un fet que acostuma a generar debat ciutadà per la conveniència d’aquesta pràctica. Immersos de ple en l’horari d’hivern, els dies es van escurçant. En canvi, a primera hora, el sol apareix aquests dies abans.

Pocs dies després del canvi, la controvèrsia continua oberta. Tres de cada quatre lectors del Diari que han contestat l’enquesta publicada aquesta setmana adverteixen que han notat el canvi horari en la salut. “Estic més cansada”, “tinc insomni” o “noto un estat d’ànim més baix” són alguns dels comentaris. Però, és possible que el canvi d’hora afecti la nostra salut? O és un mite i realment no hi ha evidència científica?

Irritabilitat, cansament, falta d’atenció…

La psicòloga Carmen Diez, del centre Mercè Torguet, amb presència a Sabadell, és clara sobre aquesta qüestió: hi ha una base mèdica per explicar aquesta sensació descrita per la ciutadania. “Biològicament, també a nivell psicològic i social, ens regim pels cicles circadiaris. Per entendre-ho, és com tenir un rellotge biològic que controla el cicle de son i vigília. Com que hi ha menys hores de llum, aquesta hora de menys ens afecta”, apunta sobre l’impacte en els nostres ritmes, que té a veure amb la interpretació que fa que el nostre cervell del nostre entorn, sobretot la claror i la foscor.

Es tracta, descriu ella mateixa, d’una espècie de jet-lag que, en cap cas s’ha de mantenir més enllà d’uns dies. “Durant una setmana es pot tenir aquesta sensació: irritabilitat, cansament, canvis en l’estat d’ànim, falta d’atenció…”, apunta com a símptomes. Després, assegura, el cervell s’adapta a la nova realitat, encara que aquesta circumstància pot tenir més durada en els més petits i en la gent gran.

Tot i que la psicologia i altres àrees de coneixement no tenen una postura única sobre la conveniència del canvi d’hora, sí que hi ha eines per intentar que tingui el menor impacte possible. Mantenir una rutina o realitzar activitats a l’aire lliure en hores de sol són algunes de les propostes de Diez per atenuar el cop.

En contra del canvi

Amb tot, segons es desprèn d’una enquesta també llançada fa uns dies per aquest diari, la majoria dels ciutadans (90%) aposten per eliminar el canvi d’hora i establir definitivament un horari, ja sigui el d’estiu o el d’hivern. El debat, però, no és només des del punt de vista de la salut, sinó des d’una perspectiva energètica.

En aquest sentit, l’enginyer especialitzat en energia Yeray Aragonés, recorda que la idea original és que en avançar l’hora, es genera una hora més llum al matí que permet un estalvi. Segons l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), els estudis justificaven que aquesta pràctica suposava un estalvi del 5% d’energia. Realment, però, tal com assenyala el mateix Aragonès, depèn dels hàbits de consum, tant d’empreses com a nivell particular, a les cases. “El que estalvio al matí, ho pagaré quan torni a casa i hagi d’encendre el llum?”, apunta sobre la realitat a moltes llars. En termes generals, remarca, es considera que aquesta hora és beneficiosa. Però els dubtes continuen sense resoldre’s per les dinàmiques pròpies de les famílies a casa nostra. D’aquí a sis mesos, el debat tornarà a estar servit.