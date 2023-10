ENQUESTA | T’està afectant el canvi d’hora?

La matinada de dissabte a diumenge va tocar endarrerir els rellotges una hora. Un fet que acostuma a generar debat ciutadà per la conveniència o no d’aquesta pràctica. Immersos de ple en l’horari d’hivern, els dies es van escurçant, fent que es faci fosc abans. En canvi, a primera hora del dia, el sol apareix ara una hora abans.

En l’enquesta publicada la setmana passada pel Diari, amb gairebé 300 respostes, un 90% dels lectors es mostrava contrari a aquesta pràctica, demanant estabilitzar un mateix horari durant tot l’any. A més, el fenomen desperta habitualment una derivada en els dies posteriors entre molts ciutadans. Alguns argumenten que es noten més cansats o perceben un estat d’ànim diferent. Per això, volem saber si el nou horari d’hivern ha impactat d’alguna manera en el dia a dia. Ho heu notat? Us ha afectat? Us sentiu més cansats?