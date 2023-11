Pujada d’impostos a Palau-solità (+9,5%)

La pujada d’impostos i taxes està sent generalitzada als municipis del Vallès Occidental. Sense anar més lluny, Sabadell o Castellar són exemple d’aquesta tendència a l’alça dels tributs, impactant directament en la butxaca dels ciutadans. L’últim cas a la comarca ha estat Palau-solità i Plegamans.

El darrer ple de l’Ajuntament ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2024, que suposa l’IBI s’incrementi un 9,5%. Així, si de mitjana un palauenc pagava fins ara 628 euros anuals, a partir del 2024 pagarà 687 euros, 59 euros més. A més, la taxa per la prestació del servei de residus municipals incrementarà la tarifa, que fins ara era de 129,16 euros per habitatge a l’any i passarà a ser de 142,08 euros, una diferència de 12,92. A la taxa per la utilització de la deixalleria municipal també s’apliquen canvis en algunes tarifes. Per exemple, s’incrementa el cost del sac de poda a 5 euros per unitat (abans era 2 euros/unitat).

En general, de les 32 ordenances fiscals vigents, es modifiquen 21 -en moltes només es fan modificacions de caràcter normatiu en quant a la redacció d’alguns articles- i es crea una de nova, la taxa de llicència d’autotaxi.

El consistori especifica que la pujada arriba per fer front a l’increment de l’IPC i equilibrar la caiguda d’ingressos pel decrement de l’impost sobre la plusvàlua.