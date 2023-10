L’IBI i l’aigua pujaran un 6% a Castellar el 2024

Els impostos i les taxes municipals augmentaran a Castellar del Vallès. El ple municipal del passat dimarts, corresponent al mes d’octubre, va aprovar la pujada de l’IBI i el preu de l’aigua un 6% prevista en els pressupostos municipals del 2024. Els comptes van tirar endavant amb el vot favorable de Som de Castellar-PSC i Junts, l’abstenció de la CUP i Ara Toca i el vot en contra d’ERC.

La tinent d’alcalde d’Economia, Yolanda Rivera, va contextualitzar la pujada per l’augment de despesa financera, els subministraments i la inflació creixent a casa nostra. Davant una situació amb menys ingressos i més despeses, el consistori ha optat per aplicar un increment que també s’ha aprovat en municipis de l’entorn de Castellar, com Sabadell, on la pujada va ser del 15%. “L’Ajuntament no és una excepció i tenim els mateixos reptes que la resta de consistoris de la comarca”, va detallar Rivera durant la seva intervenció al ple, en què va voler destacar que l’impacte en la butxaca dels castellarencs és menor que en altres ajuntaments.

Gairebé 30 milions de pressupost

Castellar comptarà amb un pressupost de 29 milions i mig d’euros, dos milions menys que el pressupost de l’any passat. D’una banda, el consistori no comptarà amb les subvencions del 2023 dels Fons Next Generation (1,6 milions); per l’altra, cauen les inversions per a projectes de la Diputació.

Els comptes, assegura la cap de l’àrea econòmica, mantenen la voluntat de garantir l’equilibri entre ingressos corrents i despeses corrents, amb una modificació de les ordenances fiscals que s’ajusta s a la nova conjuntura econòmica. Des de l’any 2020, l’IBI ha augmentat un 2,5% acumulat, mentre l’IPC pujava més d’un 12%. “Ens obliga a haver d’actualitzar impostos i taxes”, va justificar Rivera.

El govern local, liderat per Ignasi Giménez, sosté que els pressupostos mantenen la mirada “progressista”, amb la voluntat d’assegurar la sostenibilitat els pròxims quatre anys amb la “màxima prudència”. “Volem consolidar els programes orientats a persones iniciats a conseqüència de la pandèmia”, a més d’invertir en l’espai públic i els equipaments. Els números han de permetre reforçar i finalitzar els projectes engegats en els darrers anys. “Creiem que el full de ruta és l’adequat”, va detallar Rivera sobre un pressupost “just i equitatiu”.