Castellar obre noves connexions amb el Ripoll

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha anunciat que aquest mes de novembre finalitzarà una nova fase del projecte del camí del riu Ripoll, que inclou noves connexions que s’han dut a terme als entorns de la masia del Brunet, el torrent de la Canaleta (a Sant Feliu del Racó) i al Molí d’en Barata. Les intervencions, que es van iniciar el passat mes de febrer, han anat a càrrec de la UTE formada per les empreses Naturalea i Talio i han suposat una inversió de prop de 450.000 euros.

Què s’ha fet?

El consistori ha detallat en què han consistit els treballs. A la zona del Brunet s’ha donat continuïtat al camí, concretament el que transita paral·lel al torrent de Canyelles i que va des d’un pont de pedra fins a la desembocadura del torrent al riu Ripoll. En aquest sentit, s’han adequat el paviment del camí i els entorns d’una comporta de la sèquia per facilitar el pas fins a la passera que permet creuar el riu i seguir fins arribar al gorg d’en Fitó. En aquest sector, a més, s’ha retirat canya americana (espècie no autòctona) i s’han incorporat baranes de protecció. També s’ha adequat una escala i una rampa per salvar el desnivell del camí.

Pel que fa al sector del torrent de la Canaleta, la intervenció s’ha centrat a crear una zona d’esbarjo a l’arribada del camí del riu Ripoll al nucli de Sant Feliu i també a donar continuïtat al camí, que també s’ha connectat amb l’aparcament del camp del Serrat.

Amb aquest objectiu s’han adequat els entorns dels antics safarejos de Sant Feliu del Racó i s’ha renovat la xarxa de reg de la zona d’horta des de la plaça de Miquel Pont fins a diferents basses. Aquesta aigua procedeix de la font de la Canaleta i d’altres surgències. La intenció és que en un projecte futur es restaurin aquests safarejos, puguin comptar amb aigua corrent i des d’aquest punt abastir altres basses de l’entorn. Alhora, s’ha renovat el tram de camí comprès entre la plaça de Miquel Pont i el carrer de Mossèn Martí Roca, amb una actuació que ha inclòs la millora i ampliació del ferm i la col·locació d’unes baranes de seguretat.

En aquesta zona també s’ha construït una rampa esglaonada de pedra que dona accés al safareig antic i a unes feixes que properament s’habilitaran com a àrea de descans del camí del riu i que comptaran amb taules de pícnic i diverses zones d’ombra. Des de la zona del safareig també s’ha habilitat un accés que creua el torrent de la Canaleta amb una passera de fusta i que i connecta amb l’aparcament del camp del Serrat. A més, a la part sud del torrent s’ha eliminat una gran extensió de canya americana i s’ha replantat vegetació de ribera a fi de recuperar l’entorn amb espècies autòctones.

La darrera de les actuacions s’ha dut a terme als entorns del Molí d’en Barata. En aquesta zona s’ha arranjat un tram de camí que voreja per sota aquest antic edifici. D’aquesta manera no serà necessari pujar fins a la carretera i es podrà contemplar el conjunt del Molí d’en Barata de més a prop. Les actuacions han consistit en la construcció de dues escales (una de pedra i una de fusta), l’adequació del camí i la instal·lació de tanques de protecció. Aquest nou sender que s’ha habilitat connecta amb el camí del riu que va en direcció al pont de Turell.

Projecte de recuperació del camí del riu Ripoll

Castellar compta dins el seu terme municipal amb el tram més llarg del riu Ripoll, amb un total de 14 quilòmetres, sense comptabilitzar els seus torrents.

En els darrers quatre anys, l’Ajuntament ha dut a terme en diverses fases actuacions de millora de l’entorn fluvial, de recuperació de la biodiversitat i de promoció de l’ús social del riu. L’objectiu és que es pugui redescobrir indrets com la font de la Riera, que es va tornar a posar en funcionament després de molts anys, o el gorg d’en Fitó, considerat com un dels espais amb més encant de la comarca.

En els darrers quatre anys, la inversió a la vila haurà arribat pràcticament a 1,4 milions d’euros, amb un finançament aportat al 50% per l’Ajuntament i al 50% per altres administracions com la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci Besòs-Tordera.