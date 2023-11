Eugènia Vilalta, unes mans expertes a les Olimpíades de la perruqueria

Als 19 anys, l’Eugènia Vilalta va descobrir el seu talent i la seva vocació. Ara en té 57, suficients per mirar-s’ho amb perspectiva i maduresa. “Vaig començar en una perruqueria de prestigi a Sarrià, on em vaig formar. Després vaig obrir el meu primer local”, rememora sobre els inicis. L’ofici l’ha convertit, narra, en ciutadana del món. “El meu avi era de Sabadell. Ara he tancat el cercle”, diu després de set anys a la ciutat, on va obrir el seu establiment en arribar-hi.

Des que va desembarcar amb tints, pintes i assecadors, assegura que l’idil·li ha estat indestructible. A més de tallar cabells i posar guapos els sabadellencs, l’Eugènia fa formacions i participa amb altres marques per continuar creixent. “És un món que sempre està en constant evolució. Ens formem per detectar tendències. Sempre he tingut moltes inquietuds i m’ha agradat innovar”, sintetitza sobre la seva filosofia. El més important, avisa, és que el client se senti guapo quan marxa.

Més enllà dels múltiples projectes, al llarg de la seva trajectòria ha rebut el reconeixement en diversos certàmens de perruqueria, com als Global Creative Awards, que l’han catapultat, permetent viatges arreu del món amb les tisores a la maleta. “He anat a Toronto, Viena i, fa pocs dies, a Chicago”, relata sobre aquesta espècie de mundial dels perruquers on ha participat després de guanyar a Espanya. “Hi van els millors del món. És com unes Olimpíades”, precisa sobre el concurs.

Gairebé quatre dècades d’experiència han afinat l’ull per saber què vol cadascú quan s’asseu a la butaca. “T’has d’enfocar a saber què volen”, diu, analitzant l’estil de servidor mentre pregunto. Així s’entén que sigui considerada pionera en el Balayage Fusion, una tècnica que explica amb devoció i orgull.

Per les seves mans han passat centenars de milers de clients, entre ells figures reconegudes com el periodista Luis del Olmo. Recentment, l’Alèxia i la Jim, cantants del programa ‘Eufòria’, també han volgut passar per la perruqueria del carrer de l’Advocat Cirera. El boca-orella ha sigut una de les claus del seu enlairament i consolidació. Aquí, hi ha trobat l’estabilitat. “Els sabadellencs són presumits i bons clients”, conclou amb un somriure.