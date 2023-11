El Teu Defensor: “Les voreres del carrer de Calassanç Duran estan aixecades”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Una veïna del carrer de Calassanç Duran lamenta que el seu carrer està en mal estat i que l’Ajuntament no hagi actuat encara. El consistori reserva ara una inversió per renovar el ferm d’aquest carrer i remodelar totalment la vorera.

“Han d’arreglar-ho urgentment”

Una lectora del Diari ha contactat amb El Teu Defensor per reclamar que l’Ajuntament arreglin el carrer de Calassanç Duran, al davant dels números 216-220.”En un primer moment ens van dir que era un tema de molt pressupost i que no hi havia, després que era un tema delicat donat una part d’aquesta vorera era privada, i que els que l’havien d’arreglar eren els amos de la nau en què actualment hi ha ubicat una instal·lació esportiva”, explica. “I després havien aconseguit passar aquests espais a públics i el que fan és treure les males herbes”.

El que lamenta la veïna és l’estat de la calçada i voreres. “Els cantons de les voreres estan totalment aixecats, les pedres estan soltes… Nosaltres com a veïns veiem molt sovint, gent que cau, i es fa mal”, destaca. D’altra banda, la nostra lectora sosté que en els darrers 30 anys no han vist cap actuació: “Ni d’asfaltar la carretera, ni tallar els arbres…”.

Considera que, a causa de l’estat de la vorera i de la urgència, caldria destinar una part dels pressupostos a refer la vorera, tot i que sigui “una actuació molt cara”. “No podem esperar a que passi alguna desgràcia per a que s’actuï”, lamenta. És per això que ha contactat amb el Diari, perquè ho reclami a l’Ajuntament de Sabadell.

L’Ajuntament ha aprovat la reforma

Dies després de fer arribar la consulta, la Junta de Govern Local va aprovar o licitar projectes per un valor proper als 3,2 milions d’euros, entre els quals es troba aquest carrer. Concretament, la Junta de Govern Local va donar el vist i plau a una inversió propera a 1,4 milions d’euros per renovar i millorar els ferms de calçades i voreres dels carrers de la República, Calassanç Duran i avinguda de La Pau.

Segons fonts municipals, a Calassanç Duran els treballs inclouen l’arranjament de les patologies de la calçada i la renovació del ferm; també la remodelació total de la vorera ubicada al costat nord del tram entre el carrer de Covadonga i el carrer del Xaloc.

I l’actuació destina més de 463.500 euros a la millora dels carrers de la República i de Calassanç Duran. “D’aquesta manera, es dona resposta a demandes veïnals”, sostenen. El Diari continuarà informant de les novetats que es derivin del cas.