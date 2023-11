La connexió ferroviària entre Sabadell i Granollers, més a prop

Pas endavant per a la connexió ferroviària entre els dos Vallesos. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat l’estudi informatiu per connectar les línies de Rodalies R4 i R8. Segons ha informat divendres en un comunicat, el contracte ha de servir per analitzar la unió mitjançant el tren de les dues comarques. Fet que, per exemple, agilitzaria la comunicació entre grans ciutats com Sabadell i Terrassa amb Granollers.

L’estudi té un termini d’execució de 30 mesos i compta amb un pressupost de 907.500 euros. També contempla que s’examini “la viabilitat” per construir una estació de Rodalies a Ripollet, al Vallès Occidental, de la línia R8.

La connexió de Saball i Terrassa amb Granollers

L’actuació s’emmarca en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, que busca “millorar la capacitat, la fiabilitat i la resiliència” del servei.

La finalitat d’aquest estudi és permetre viatjar en tren entre Sabadell i Terrassa fins a Granollers. Una unió que s’estudia sigui al voltant del centre comercial Baricentro, entre Barberà i Cerdanyola.

La licitació d’aquest contracte, segons recalca el ministeri, inclou la redacció d’un estudi de viabilitat de l’actuació, d’acord amb el compliment de la legislació vigent.