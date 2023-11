Uns pressupostos continuistes, sense grans novetats i on la prioritat són les obres on el Govern municipal es podrà lluir. Aquesta és la síntesi del que pensen els grups de l’oposició sobre el projecte de comptes municipals per al 2024. Tant ERC, com la Crida, En Comú Podem i el PP consideren que l’executiu local no compleix amb les expectatives en un context en què els impostos i les taxes s’incrementaran un 15%.

El líder d’ERC, Gabriel Fernàndez, demana al govern que faci marxa enrere en la pujada fiscal que “impacta en les classes mitjanes i treballadores” i demana que ho tingui en compte a l’hora de tancar el pressupost de l’any vinent.

Els republicans consideren que els comptes “no aporten cap novetat”: “Són els mateixos projectes que venien d’anys enrere. No veiem que el govern PSC-Junts tingui capacitat de transformació”, indica Gabriel Fernàndez. Des de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, també titlla els comptes de “conservadors”: “Ens situa en una ciutat estancada per abordar les necessitats de la ciutadania, que ja se li han apujat als impostos”, critica.

Tot al contrari del que pensa el PP, que assegura que el govern presenta uns pressupostos “austers” quan realment inclou “partides milionàries”. Com a exemple, menciona la compra del Museu del Gas i la transformació de la Gran Via-Ripoll, “l’obra faraònica de Lluís Matas” que considera “una remodelació absurda” mentre no es resolgui la construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. “Han posat moltes partides estètiques perquè Farrés es pugui fer fotos”, assenyala la portaveu dels populars, Cuca Santos.

La Crida enfoca les seves crítiques en l’increment en la partida de neteja i de recollida d’escombraries, després que s’hagi delegat part de la gestió al Consell Comarcal. “No entenem per què la partida destinada a Smatsa augmenta un 20%”, apunta la número 1 de la formació alternativa, Anna Lara.

Així mateix, lamenta les formes del govern a l’hora de presentar els comptes a l’oposició: “Ens han donat deu dies per analitzar-lo. És poc. No sé què ens volen amagar, no podem fiscalitzar”, lamenta. Des del Govern neguen qualsevol forma d’obstrucció: “Tenen l’expedient i sempre que demanen informació, els hi facilitem. No volem ni podem amagar informació”, respon la tinenta d’alcaldessa, Montse González.