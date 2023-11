Xavi Tomassa i Mitona Pujades guanyen la Cursa del Club Natació Sabadell

La 31a edició de la Cursa del Club Natació Sabadell ha tornat a demostrar el prestigi de la prova, amb més de 700 participants entre les tres categories. El vent no ha deslluït una matinal lúdica i competitiva que ha recorregut els principals carrers de la ciutat, amb sortida des del carrer de Balmes, al costat de l’entitat, on es respirava un excel·lent ambient, amb la presència del president Claudi Martí i la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez.

La Cursa de 10 quilòmetres va ser l’origen de la prova i continua sent l’estrella. Aquest any tenia un recorregut una mica diferent, més ràpid i amb menys girs. El guanyador ha estat un dels favorits, Xavi Tomassa (Ironwill Solideo) amb un temps de 0.31.39. El seu company d’equip, José Manuel Garcia, ha estat el segon classificat amb un registre de 0.34.30 (i guanyador de la seva categoria) i en tercera posició, el soci del Club Natació, David Solera, amb un temps de 0.35.12. En la categoria C s’ha imposat Antoni Jiménez, també del Club Natació (0.42.17).

En la categoria femenina, Mitona Pujades (independent) ha estat la guanyadora amb un registre de 0.47.46. En les diferents categories per edats s’han imposat Alba Maria Vázquez (0.48.04), Isabel Córdoba (0.49.17) i Maria Lourdes Prados (Club Natació Sabadell) amb 0.55.38. El premi per la sòcia del Club millor classificada ha estat per a Mariona Raspall (0.49.33).

En la prova de 5 quilòmetres, Genís Carrillo (Runners Calimocho) ha pujat al primer lloc del podi amb un temps de 0.17.38 i l’han acompanyat dos socis del Club Natació Sabadell: Arnau Salvador (0.17.57) i Pol Mercader (0.18.03). Sònia Rodríguez (0.21.32), Mei Herrero (0.21.43) i la sòcia del Club, Paula Guerrero (0.22.19) han estat les protagonistes del podi femení. La prova infantil no era competitiva, però també ha tingut una gran acollida i ha exercit d’speaker, donant un gran ambient a la matinal, Miguel Moreno.

