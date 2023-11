La crisi del Centre d’Esports Sabadell s’agreuja, però per ara no hi haurà decisions dràstiques

De moment, calma… tensa. La cinquena derrota consecutiva davant la Real Sociedad B (1-2), quarta amb Gerard Bofill a la banqueta, va enfonsar encara més el Sabadell a la taula – a sis punts de la permanència- i va agreujar la crisi esportiva. El ‘7 de 33’ ha deixat ancorat el conjunt arlequinat en la zona de descens igualat amb el Tudelano i el Sestao, que va guanyar el líder Celta Fortuna. Amb menys punts només figura l’actual cuer, el Teruel, amb sis.

La tensió que es va viure al final del partit als voltants de la Nova Creu Alta delata el nerviosisme que es viu en l’entorn del club. Un grup d’aficionats va mostrar el seu descontentament amb la situació proclamant crits i càntics contra gairebé tothom, però centrats en la ‘Directiva’ -en realitat, Consell d’Administració i propietat del club- i el director esportiu, Jaume Milà.

Escena surrealista

El president, Pau Morilla-Giner, va decidir sortir i, juntament amb el Cap d’Operacions, Albert Ramos, va donar la cara davant aquest grup i també algunes explicacions enmig d’una evident tensió. L’objectiu del president era evitar que allò anés a més i pogués afectar a jugadors i altres estaments del club. En qualsevol cas, una escena surrealista que va recordar episodis negres i molt desagradables de fa uns anys.

I ara, què? Es prendran decisions dràstiques? En principi, no. Almenys, de manera imminent. La idea del Consell és mantenir la calma i reflexionar aquesta setmana, mantenint tots els escenaris oberts. Seran dies de reunions, trobades i trucades, sobretot de l’Àrea Esportiva. Gerard Bofill, qui va confirmar que se sent “fort anímicament”, tindrà crèdit fins al Johan Cruyff -una nova derrota seria definitiva-, i tot apunta que el canvi de rumb afectaria d’entrada a la direcció esportiva si no arriba una reacció immediata. El duel al Johan Cruyff de dissabte (17.30 h) davant el Barcelona At. podria dictar sentència.

D’altra banda, a falta del diagnòstic definitiu, Pablo Monroy podria perdre’s la resta de la temporada si es confirmen les pessimistes previsions sobre la seva lesió al genoll. També serà baixa unes jornades el migcampista Carlos Beitia, amb un problema muscular. En canvi, podrà recuperar Toni Herrero i Alberto Sánchez a l’eix defensiu, i també podria produir-se la reaparició de Raúl Baena.